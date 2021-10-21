Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:01
Клаус
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Додано: Чет 10 бер, 2022 11:21
flyman написав:
у РФ призупиняють тимчасово ПДФО на доходи від банківських депозитів
Там вже ставки по депозитах понад 24% річних. А як санкції та вихід закордонних компаній дадуть свій ефект, безробіття, зубожіння, гіперінфляція неминучі. Кожен россіянин заплатить за безумство свого фюрера.
Mirax
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Додано: Чет 10 бер, 2022 12:34
Оновлений список тих, хто лишився в рашці (станом на ранок 10 березня)
greenozon
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ol_zy
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Додано: Чет 10 бер, 2022 14:42
Певен в цій ситуації цілком виправдано радіти проблемам сусіда і з морального боку, і з практичного, та й з будь-якого:
ЦБ РФ повысил курс доллара на 11 марта до 120,38 рубля, курс евро — до 132,96
фубля.
ALEF
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Додано: Чет 10 бер, 2022 15:10
ALEF написав:
Певен в цій ситуації цілком виправдано радіти проблемам сусіда і з морального боку, і з практичного, та й з будь-якого:
ЦБ РФ повысил курс доллара на 11 марта до 120,38 рубля, курс евро — до 132,96
фубля. https://stooq.pl/q/?s=usdrub
рівно 130.00
flyman
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Додано: Чет 10 бер, 2022 16:47
Гарна оглядова стаття щодо фінансової термоядерної війни проти агресора
https://finance.ua/ua/credits/rossijski ... abl-idi-na
greenozon
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