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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:01

вот есть такое мнение про роснефть
https://www.youtube.com/watch?v=FdSdBqHewBs
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:21

  flyman написав:у РФ призупиняють тимчасово ПДФО на доходи від банківських депозитів

Там вже ставки по депозитах понад 24% річних. А як санкції та вихід закордонних компаній дадуть свій ефект, безробіття, зубожіння, гіперінфляція неминучі. Кожен россіянин заплатить за безумство свого фюрера.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:34

Оновлений список тих, хто лишився в рашці (станом на ранок 10 березня)
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:42

  greenozon написав:Зображення

митсубиси вроде тоже прекращают.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:42

це гарні новини

Певен в цій ситуації цілком виправдано радіти проблемам сусіда і з морального боку, і з практичного, та й з будь-якого:
ЦБ РФ повысил курс доллара на 11 марта до 120,38 рубля, курс евро — до 132,96 фубля.
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:10

  ALEF написав:Певен в цій ситуації цілком виправдано радіти проблемам сусіда і з морального боку, і з практичного, та й з будь-якого:
ЦБ РФ повысил курс доллара на 11 марта до 120,38 рубля, курс евро — до 132,96 фубля.

https://stooq.pl/q/?s=usdrub
рівно 130.00
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:21

  ALEF написав:Певен в цій ситуації цілком виправдано радіти проблемам сусіда і з морального боку, і з практичного, та й з будь-якого:
ЦБ РФ повысил курс доллара на 11 марта до 120,38 рубля, курс евро — до 132,96 фубля.

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:47

Гарна оглядова стаття щодо фінансової термоядерної війни проти агресора

https://finance.ua/ua/credits/rossijski ... abl-idi-na
greenozon
 
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  #<1 ... 3456
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