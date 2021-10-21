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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 18:35

Оновлений список тих, хто лишився в рашці (станом на 12 березня)
Зображення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 06:29

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  greenozon написав:Оновлений список тих, хто лишився в рашці (станом на 12 березня)

Из списка исчез Cummins, что не может не радовать. Надеюсь, поставки остановлены полностью.
Армия, конечно, запчастями запаслась, но ресурс не бесконечен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 06:44

greenozon
Неприємно що Halliburton вперто не бажає йти.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:50

вереница апологетов плеш фюрера спешно покидает тонущий Тита

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 14:39

Половина золотовалютных резервов России заморожена, а на Китай, где есть резервы в юанях, оказывается давление, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Это примерно половина резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — цитирует Силуанова 13 марта РИА Новости.

По его словам часть золотовалютных резервов России находится в китайской валюте — в юанях. Но на Поднебесную оказывают давление.
..........
«Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены», - отметил министр.

https://www.fontanka.ru/2022/03/13/70504964/
Силуанову кажемся "абсолютно справедливо". А вот кредиторам так может не показаться. :)

На Невском проспекте днем 13 марта полиция задерживает тех, кого считает участниками несогласованной акции. Особенного скопления людей не заметно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:51

  Ukrainian написав:greenozon
Неприємно що Halliburton вперто не бажає йти.


так, інфа застаріває щодня (щогодини!)

он Дубілет (молодший) написав в телеграмі, що добився виходу німецького Bosch!
він зараз займається "просвітництвом" західних кантор, які прикидаються дуріками і далі спонсорують криваву війну агресора про Вкраїни
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 17:26

  ol_zy написав:
  greenozon написав:Зображення

митсубиси вроде тоже прекращают.

Кожен може внести свою частку, шукаєте офіційні сторінки цих компаній у facebook, instagram, twitter... та інші офоційні канали комунікацій, та пишете про війну в Україні та про те що вони своїм бізнесом у росіїї підтримують і спонсорують війну в Україні, до постів треба добавляти фото та відео.
_Mykola_
 
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