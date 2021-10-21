Половина золотовалютных резервов России заморожена, а на Китай, где есть резервы в юанях, оказывается давление, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Это примерно половина резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — цитирует Силуанова 13 марта РИА Новости.
По его словам часть золотовалютных резервов России находится в китайской валюте — в юанях. Но на Поднебесную оказывают давление. .......... «Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены», - отметил министр.
Ukrainian написав:greenozon Неприємно що Halliburton вперто не бажає йти.
так, інфа застаріває щодня (щогодини!)
он Дубілет (молодший) написав в телеграмі, що добився виходу німецького Bosch! він зараз займається "просвітництвом" західних кантор, які прикидаються дуріками і далі спонсорують криваву війну агресора про Вкраїни
Кожен може внести свою частку, шукаєте офіційні сторінки цих компаній у facebook, instagram, twitter... та інші офоційні канали комунікацій, та пишете про війну в Україні та про те що вони своїм бізнесом у росіїї підтримують і спонсорують війну в Україні, до постів треба добавляти фото та відео.
Російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на співрозмовників. https://www.wsj.com/articles/russian-pr ... 1647206193 "Попередження" відбувалися минулого тижня, російські прокурори звернулися до McDonald's, IBM і власника KFC Yum Brands. За словами співрозмовників, дзвінки та візити містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема – торгові марки.
Погрози торкнулися компаній в різних галузях, серед яких ІТ, продукти харчування, одяг та банківська діяльність.