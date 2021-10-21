Нарешті це сталось! про таке навіть в солодкому сні не міг мріяти ще місяць тому!
--- В Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з території Росії у зв’язку з війною.
Відповідне рішення ухвалив Державний комітет телебачення і радіомовлення України. https://www.facebook.com/comin.gov.ua/p ... 5118992700 "Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора", – зазначили у відомстві.
Це означає, що наявні дозволи на ввезення книг, журналів, газет, буклетів, календарів із Росії більше не дійсні, а нові – не видаватимуть.
BlackRock потерял больше $17 млрд на российских ценных бумагах
Крупнейшая управляющая компания мира сообщила, что 28 февраля, когда рынки были фактически заморожены, общая стоимость принадлежавших ей российских активов составила около $1 млрд против $18,2 млрд на конец января. И это снижение стоимости произошло не из-за продажи активов, а из-за их переоценки. https://t.me/marketsnapshot/10487
❗️ Bloomberg назвал три сценария возможного дефолта России по внешним долгам. Каким он будет — выяснится 16 марта, когда Россия должна выплатить проценты по долларовым облигациям на $117 млн.
1️⃣ Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах. Это позволяет временно предотвратить долговой кризис, инвесторы будут ожидать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля.
2️⃣ Россия произведет погашение долларовых облигаций в рублях. Некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта, поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом.
3️⃣ Россия вообще не станет платить. В этом случае у России будет 30-дневный льготный период, чтобы до 15 апреля исправить ситуацию, иначе наступит классический жесткий дефолт: России будет заблокирован доступ к финансированию, инвесторы потеряют средства.
Неуплата или оплата в рублях вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около $150 млрд. Долг по облигациям России составляет $39,9 млрд, долги российских компаний в иностранной валюте достигают $105 млрд, в том числе «Газпрома» — $25,5 млрд, РЖД — $4,9 млрд, «Лукойла» и Сбербанка — по $3 млрд.
Агентство напоминает, что 14 марта Минфин дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на $117,2 млн, но не указал, в какой валюте будут выплачены деньги.