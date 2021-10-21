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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:30

Кулеба закликає бойкотвати настпні компанії, які будуть бізнес на крові
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7135917/

Водночас 26 компаній він виділив окремо і назвав поіменно.

"Є кілька великих компаній, які досі не пішли з Росії. Це торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tires, готелі Accor та Intercontinental. В сфері машинобудування це OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика та супутні товари Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo. Тютюнова продукція Philip Morris. Харчова промисловість та ресторани Papa John's і Kellogg. Медицина: Bayer. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, UniCredit, Intensa Sanpaolo", - перерахував Кулеба.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:42

Нарешті це сталось! про таке навіть в солодкому сні не міг мріяти ще місяць тому! :)

---
В Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з території Росії у зв’язку з війною.

Відповідне рішення ухвалив Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
https://www.facebook.com/comin.gov.ua/p ... 5118992700
"Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора", – зазначили у відомстві.

Це означає, що наявні дозволи на ввезення книг, журналів, газет, буклетів, календарів із Росії більше не дійсні, а нові – не видаватимуть.
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:59

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

BlackRock потерял больше $17 млрд на российских ценных бумагах

Крупнейшая управляющая компания мира сообщила, что 28 февраля, когда рынки были фактически заморожены, общая стоимость принадлежавших ей российских активов составила около $1 млрд против $18,2 млрд на конец января. И это снижение стоимости произошло не из-за продажи активов, а из-за их переоценки.
https://t.me/marketsnapshot/10487
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:03


На россии в ближайшее время может быть обсуждено ужесточение наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке, - член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиды



на России ввели запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС и экспорт сахара за пределы ЕАЭС.

Постановление о запрете подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару - до 31 августа 2022 года.


Беларусь запретила экспорт муки и гречки.

Совмин Беларуси на 3 месяца ввел запрет на экспорт, в том числе и в страны ЕАЭС, муки и гречки.

Запрет распространяется на муку из пшеницы мягкой и спельты, крупу грубого помола из гречихи, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 бер, 2022 09:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

​​❗️ Bloomberg назвал три сценария возможного дефолта России по внешним долгам. Каким он будет — выяснится 16 марта, когда Россия должна выплатить проценты по долларовым облигациям на $117 млн.

1️⃣ Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах. Это позволяет временно предотвратить долговой кризис, инвесторы будут ожидать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля.

2️⃣ Россия произведет погашение долларовых облигаций в рублях. Некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта, поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом.

3️⃣ Россия вообще не станет платить. В этом случае у России будет 30-дневный льготный период, чтобы до 15 апреля исправить ситуацию, иначе наступит классический жесткий дефолт: России будет заблокирован доступ к финансированию, инвесторы потеряют средства.

Неуплата или оплата в рублях вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около $150 млрд. Долг по облигациям России составляет $39,9 млрд, долги российских компаний в иностранной валюте достигают $105 млрд, в том числе «Газпрома» — $25,5 млрд, РЖД — $4,9 млрд, «Лукойла» и Сбербанка — по $3 млрд.

Агентство напоминает, что 14 марта Минфин дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на $117,2 млн, но не указал, в какой валюте будут выплачены деньги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 13:57

Оновлений список тих, хто лишився в рашці (станом на 15 березня)

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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:14

Samsung Pay продолжает свою работу в россии - компания

Samsung Pay заявил, что продолжает работу в россии - могут быть недоступны некоторые операции, например платежи телефоном с карт Mastercard и Visa, но платежи по картам "Мир" работают в Samsung Pay без ограничений
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:14

запомните этот день-дефолт РФ

Fitch визнає дефолтом виплати Росії за доларовими облігаціями у рублях

https://www.unian.ua/world/fitch-viznay ... 46282.html

https://www.reuters.com/business/financ ... 9QOiooa0YA
Оплата в місцевій валюті доларових облігацій, які підлягають сплаті 16 березня, вважатиметься суверенним дефолтом після закінчення 30-денного пільгового періоду", - йдеться в повідомленні Fitch.

Зазначається, що у разі виплати в рублях рейтинги відповідного випуску будуть знижені до "D".

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента РФ в іноземній валюті буде знижений до "RD" (обмежений дефолт), якщо купонні виплати не будуть проведені в доларах до кінця 30-денного пільгового періоду.

Як відомо, Росія у середу, 16 березня, має виплатити 117 млн ​​доларів (106 млн євро) за двома випусками доларових облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:51

  prodigy написав:Fitch визнає дефолтом виплати Росії за доларовими облігаціями у рублях

https://www.unian.ua/world/fitch-viznay ... 46282.html

https://www.reuters.com/business/financ ... 9QOiooa0YA
Оплата в місцевій валюті доларових облігацій, які підлягають сплаті 16 березня, вважатиметься суверенним дефолтом після закінчення 30-денного пільгового періоду", - йдеться в повідомленні Fitch.

Зазначається, що у разі виплати в рублях рейтинги відповідного випуску будуть знижені до "D".

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента РФ в іноземній валюті буде знижений до "RD" (обмежений дефолт), якщо купонні виплати не будуть проведені в доларах до кінця 30-денного пільгового періоду.

Як відомо, Росія у середу, 16 березня, має виплатити 117 млн ​​доларів (106 млн євро) за двома випусками доларових облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках.

100 лямів не можуть заплатити - це якийсь гон.
Я думаю не хочуть платити.
andrijk777
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