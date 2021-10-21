Додано: Чет 17 бер, 2022 00:48

vitaliian написав: otg написав: lapay написав: Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні. Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні. Чорний ринок 238 руб\долл Чорний ринок 238 руб\долл

Где можно посмотреть котировки их черного рынка? Где можно посмотреть котировки их черного рынка?

Есть несколько сайтов, показывающих курсы банков. Один адрес чуть выше давали.Хорошо было на rbc.ru - там показывали и обменки. Но сейчас у меня ничего не показывает.Но всё это сейчас не очень полезно - неизвестно, можно ли реально купить по этим курсам. Кстати, наличный доллар в России сейчас купить нельзя, можно купить только безнал.Чёрный рынок там ещё не сформировался и как он там будет работать не очень представляю. Вряд ли будет сайт с реальными котировками - тут же вычислят и прикроют.