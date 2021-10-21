Где можно посмотреть котировки их черного рынка?
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 16 бер, 2022 22:24
Додано: Сер 16 бер, 2022 23:05
Александр Охрименко
9 ч. ·
Курс продажу доллара США в Москве 236 рублей. В Украине курс продажу доллара 34 грн
Востаннє редагувалось otg в Сер 16 бер, 2022 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 бер, 2022 00:48
Есть несколько сайтов, показывающих курсы банков. Один адрес чуть выше давали.
Хорошо было на rbc.ru - там показывали и обменки. Но сейчас у меня ничего не показывает.
Но всё это сейчас не очень полезно - неизвестно, можно ли реально купить по этим курсам. Кстати, наличный доллар в России сейчас купить нельзя, можно купить только безнал.
Чёрный рынок там ещё не сформировался и как он там будет работать не очень представляю. Вряд ли будет сайт с реальными котировками - тут же вычислят и прикроют.
Додано: Чет 17 бер, 2022 06:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
провангую, начнут печатать фальшивки и впаривать их народу, безнаказанно с одобрения властей. Свято место пусто не бывает. США одумаются и снимут этот глупый запрет. Зачем запрещать наличные деньги, ничего кроме роста преступности это не даст, можно сделать курс как в 90е когда зарплата была 30$
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 06:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 бер, 2022 06:36
Додано: Чет 17 бер, 2022 08:31
чому не встиг, на чорному ринку тиждень тому доллар був па 200, вчора вже па 300
а той курс , що investing малює? курс є-доллара немає
далі буде
Додано: Чет 17 бер, 2022 08:41
валютные котировки в банках чисто виртуальные, можно ли в Москве или еще где купить валюту с рук?
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала Москве 24, что за теневую торговлю валютой участникам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность следует по статье 15.25 КоАП ("Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования").
"Предусматривает штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции", – объясняет Спиридонова.
Также торговцы валютой попадают по статью - 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство")и 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Back in USSR Статья 88 ук рсфср
Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.
Додано: Чет 17 бер, 2022 09:22
Додано: Чет 17 бер, 2022 09:29
За три недели в российских онлайн-магазинах iPhone подорожали на 24-34%, MacBook выросли в цене в 2,4 раза. Ограничение на один товар в одни руки сохраняется.
Средняя цена MacBook Pro MK1E3 выросла до рекордных 480,1 тыс. рублей, а MacBook Z11B0004T – 302,7 тыс. рублей, MacBook Air MGN63 — 126,1 тыс. рублей.
Среди смартфонов больше всего подорожали iPhone 13 128GB — 96 тыс. рублей, iPhone 13 Pro 128GB — до 125,9 тыс. рублей. Меньше всего в цене прибавили iPhone 11 128GB — до 61 тыс. рублей и iPhone 11 64GB — до 55,9 тыс. рублей.
Додано: Чет 17 бер, 2022 09:29
otg
Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.
По запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» доступны десятки телеграм-каналов с предложениями купить или продать, пишет «Коммерсантъ». Большинство из них начали активно функционировать в первые недели марта.
Часть каналов сообщает «актуальную информацию о возможных местах покупки доллара». Находятся и группы по городам, там люди сообщают информацию о том, сколько у них есть валюты и за какую цену они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты человеку нужно и сколько он может заплатить.
Чаще всего участники подобных групп договариваются о встрече в центре города в отделении банка. Ценник за один доллар или евро достигает 200 рублей.
Похожие предложения находятся и во «ВКонтакте».
Официальные курсы валют Банка России на 15 марта: евро — 127,23 рубля, доллар США — 115,2 рубля. В банках курс покупки долларов достигал 111 рублей, евро — 117 рублей.
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