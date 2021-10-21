RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 22:24

  otg написав:
  lapay написав:Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.
Чорний ринок 238 руб\долл

Где можно посмотреть котировки их черного рынка?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11419
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:05

  vitaliian написав:
  otg написав:
  lapay написав:Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.
Чорний ринок 238 руб\долл

Где можно посмотреть котировки их черного рынка?
Александр Охрименко
9 ч. ·
Курс продажу доллара США в Москве 236 рублей. В Украине курс продажу доллара 34 грн
Востаннє редагувалось otg в Сер 16 бер, 2022 23:21, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 00:48

  vitaliian написав:
  otg написав:
  lapay написав:Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.
Чорний ринок 238 руб\долл

Где можно посмотреть котировки их черного рынка?

Есть несколько сайтов, показывающих курсы банков. Один адрес чуть выше давали.
Хорошо было на rbc.ru - там показывали и обменки. Но сейчас у меня ничего не показывает.
Но всё это сейчас не очень полезно - неизвестно, можно ли реально купить по этим курсам. Кстати, наличный доллар в России сейчас купить нельзя, можно купить только безнал.
Чёрный рынок там ещё не сформировался и как он там будет работать не очень представляю. Вряд ли будет сайт с реальными котировками - тут же вычислят и прикроют.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21847
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 06:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:и как он там будет работать не очень представляю
провангую, начнут печатать фальшивки и впаривать их народу, безнаказанно с одобрения властей. Свято место пусто не бывает. США одумаются и снимут этот глупый запрет. Зачем запрещать наличные деньги, ничего кроме роста преступности это не даст, можно сделать курс как в 90е когда зарплата была 30$
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 06:27, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11419
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 06:36

  otg написав:Александр Охрименко
9 ч. ·
Курс продажу доллара США в Москве 236 рублей.
а ну если охри говорит значит так и есть.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11419
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:31

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Рейхсрупія укріплюється, була 134, зараз вже 100. З одногл боку погано, з іншого може бути ознакою, що скоро буде угода і кінець війні.

Заборонили купляти. Заборонили знімати більше 10К до вересня. Фактично заборонили долар.
Чорний ринок ще не встиг сформуватись, а можливо і не встигне(якщо будуть жорстко садити).
Чому ж їй не "укріплюватись"? :D :D Просто ніхто "не хоче" купляти.


чому не встиг, на чорному ринку тиждень тому доллар був па 200, вчора вже па 300

а той курс , що investing малює? курс є-доллара немає

далі буде
prodigy
 
Повідомлень: 7449
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:41

валютные котировки в банках чисто виртуальные, можно ли в Москве или еще где купить валюту с рук?

https://www.m24.ru/articles/ehkonomika/15032022/440683

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала Москве 24, что за теневую торговлю валютой участникам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность следует по статье 15.25 КоАП ("Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования").

"Предусматривает штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции", – объясняет Спиридонова.
Также торговцы валютой попадают по статью - 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство")и 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Back in USSR Статья 88 ук рсфср
Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.
prodigy
 
Повідомлень: 7449
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:22

  vitaliian написав:
  otg написав:Александр Охрименко
9 ч. ·
Курс продажу доллара США в Москве 236 рублей.
а ну если охри говорит значит так и есть.
Не нужен этот сарказм, он постоянно ездил в Москву на передачи. Имеет там свои источники информации. Мне в частном разговоре подтвержают эту инфу
otg
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:29

За три недели в российских онлайн-магазинах iPhone подорожали на 24-34%, MacBook выросли в цене в 2,4 раза. Ограничение на один товар в одни руки сохраняется.

Средняя цена MacBook Pro MK1E3 выросла до рекордных 480,1 тыс. рублей, а MacBook Z11B0004T – 302,7 тыс. рублей, MacBook Air MGN63 — 126,1 тыс. рублей.

Среди смартфонов больше всего подорожали iPhone 13 128GB — 96 тыс. рублей, iPhone 13 Pro 128GB — до 125,9 тыс. рублей. Меньше всего в цене прибавили iPhone 11 128GB — до 61 тыс. рублей и iPhone 11 64GB — до 55,9 тыс. рублей.
prodigy
 
Повідомлень: 7449
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:29

otg

Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.

По запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» доступны десятки телеграм-каналов с предложениями купить или продать, пишет «Коммерсантъ». Большинство из них начали активно функционировать в первые недели марта.

Часть каналов сообщает «актуальную информацию о возможных местах покупки доллара». Находятся и группы по городам, там люди сообщают информацию о том, сколько у них есть валюты и за какую цену они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты человеку нужно и сколько он может заплатить.

Чаще всего участники подобных групп договариваются о встрече в центре города в отделении банка. Ценник за один доллар или евро достигает 200 рублей.

Похожие предложения находятся и во «ВКонтакте».

Официальные курсы валют Банка России на 15 марта: евро — 127,23 рубля, доллар США — 115,2 рубля. В банках курс покупки долларов достигал 111 рублей, евро — 117 рублей.
prodigy
 
Повідомлень: 7449
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 78910>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 6, 7, 8
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 14:40
72 27381
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 11:48
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (415)
17.03.2022 12:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.