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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:38

  prodigy написав:otg

[b]Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.
Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:41

  otg написав:
  prodigy написав:otg

[b]Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.
Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные.


я об этом написал выше
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:43

  prodigy написав:я об этом написал выше
Я о том что неофициальных менял пытаются прессовать.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:53

  otg написав:
  prodigy написав:я об этом написал выше
Я о том что неофициальных менял пытаются прессовать.


так и об этом писал ( а статья 171 и 172, может еще что-то давят в УК РФ)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:За три недели в российских онлайн-магазинах iPhone подорожали на 24-34%, MacBook выросли в цене в 2,4 раза. Ограничение на один товар в одни руки сохраняется.

Вчора в групі вк "Интересная москва" боровся з рашизмом. То там одна з сенсацій, що лада гранта стала коштувати 1,98 млн, а була коло 0,6. Ряд цін на побутові товари у 2-2,5 рази. Фотки порожніх полиць в москві.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные

Можна подивитись курси обміну біткойна на рублі https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-sberbank.html , крос-курс рубля десь 115 за долар.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:09

  lapay написав:
  otg написав:Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные

Можна подивитись курси обміну біткойна на рублі https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-sberbank.html , крос-курс рубля десь 115 за долар.


безнал? а нал па 300?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:23

  Starikan написав:приходится "долго объяснять", значит, нет убедительных аргументов))). Экономика и финансы - наука неточная, и по одному и тому же вопросу могут быть разные мнения и
Аргументы убедительные для меня могут оказаться неубедительными для вас, старая простая истина. Webmoney для вас убедительный аргумент или нет?

В системе webmoney можно купить/продать валюту здесь
https://wmeng.exchanger.ru/asp/wmlist.asp?exchtype=118
правда не знаю как сейчас с выводом WMZ в нал в РФ. Но это реальные деньги и реальный обмен, сам им пользовался в 2007 году.

Склонен думать что 300 фуфлей за $ это фейк или по крайней мере нерыночный курс, на рынке всегда есть дурак продающий в 3 раза дороже остальных.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 бер, 2022 11:39, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:44

  vitaliian написав:
  Starikan написав:приходится "долго объяснять", значит, нет убедительных аргументов))). Экономика и финансы - наука неточная, и по одному и тому же вопросу могут быть разные мнения и
Аргументы убедительные для меня могут оказаться неубедительными для вас, старая простая истина. Webmoney для вас убедительный аргумент или нет?

В системе webmoney можно купить/продать валюту здесь
https://wmeng.exchanger.ru/asp/wmlist.asp?exchtype=118
правда не знаю как сейчас с выводом WMZ в нал в РФ. Но это реальные деньги и реальный обмен, сам им пользовался в 2007 году.

Склонен думать что 300 фуфлей за $ это фейк или по крайней мере нерыночный курс, на рынке всегда есть дурак продающий в 3 раза дороже остальных.



рыночный курс может быть при наличии рынка, пусть откроют сперва торги на Московской бирже и весь мир узнает "справедливый курс" рубля, чего они боятся? курса 200-250?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:08

China Daily: «Китай продолжит нормальное экономическое сотрудничество с Россией и Украиной на основе принципов взаимного уважения, равенства и выгоды», - представитель министерства коммерции Гао Фен
vitaliian
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