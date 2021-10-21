[b]Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.
Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные.
[b]Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого рынка. В соцсетях начали появляться каналы, группы и боты по обмену валюты.
Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные.
prodigy написав:За три недели в российских онлайн-магазинах iPhone подорожали на 24-34%, MacBook выросли в цене в 2,4 раза. Ограничение на один товар в одни руки сохраняется.
Вчора в групі вк "Интересная москва" боровся з рашизмом. То там одна з сенсацій, що лада гранта стала коштувати 1,98 млн, а була коло 0,6. Ряд цін на побутові товари у 2-2,5 рази. Фотки порожніх полиць в москві.
otg написав:Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные
otg написав:Сейчас в оркостане звучат предложение вообще запретить валюту. Ввести что то подобное что было в СССР. ФСБ пытается прикрыть все каналы неофициального оборота валюты. Говорят что уже есть первые задержанные