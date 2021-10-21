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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 17 бер, 2022 12:08
vitaliian написав: otg написав:
Источник приватный разговор. Как я Вам на него сошлюсь
по крайней мере сказать город и место где такой курс, обменка, базар, вокзал, аэропорт.
Единственное могу сказать что в Москве у частных лиц. Где что и как я не уточнял, ибо не нужно. Вы же видите что там делается. Скоро будет точно как в СССР. Да и Охрименку я не вижу причин не доверять в данном случае. Он хоть недоэкономист дерьмовый, но связи, поверьте, имеет
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:18
otg
я дал ссылку на курсы обмена webmoney , говорить что у мифических менял условно "па 300" и "забывать" сказать что на webmoney есть доллар па 100" это непрофессионально.
Ладно когда это делают журналисты, они могут чего то не понимать. Если пан охрименко чего то не понимает ему надо бы подучиться, а если понимает но сознательно искажает реальность (например ради увеличения просмотров сенсационного материала) это называется другим нехорошим словом, которое во избежании срача я здесь писать не буду.
Добавлю от себя, если на РФ курс будет 300 у нас доллар будет па 70-90 вы этого хотите?
Загуглите куда мы больше всего экспортируем. По многим позициям найти другие рынки сбыта за 8 лет войны не очень смогли, и в то что это смогут сделать в ближайшее время не верю.
Скорее всего экспорт на РФ пойдет через Турцию (не зря султан не поддержал санкции).
Что полная потеря рынка РФ , что курс фублей 300 - больно ударят и по нашей экономике, конечно не больнее чем они бьют по Мариуполю, но тем не менее радоваться (кроме роста просмотров для блогеров) здесь нечему.
Если санкции не остановили войну, тем более ее не остановит курс рубля, о чем косвенно говорит намерения властей ввести уголовную ответственность за нелегальный валютообмен. Морально они к этому готовы, а мнение людей там давно не спрашивают. Даже Эльвиры Набиуллиной
Во время совещания в режиме видеосвязи с президентом Набиуллина заявила , что справиться с такой инфляцией в сложившихся условиях она не сможет. Более того, она дословно заявила Путину, что "для того, чтобы разгребать чужое дерьмо нужен ассенизатор, а она специалист в совершенно другой области".
На вопрос удивленного Путина, не его ли дерьмо она имеет ввиду, Набиуллина ответила: "кто нагадил пусть решает сам" и повторила, что она профессионал в совершенно другой сфере.
Путин был настолько смущен от такой дерзости, что практически сразу закончил совещание.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 17 бер, 2022 12:34, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:27
vitaliian написав:otg
я дал ссылку на курсы обмена webmoney , говорить что у мифических менял условно "па 300" и "забывать" сказать что на webmoney есть доллар па 100" это непрофессионально.
Ладно когда это делают журналисты, они могут чего то не понимать. Если пан охрименко чего то не понимает ему надо бы подучиться, а если понимает но сознательно искажает реальность (например ради увеличения просмотров сенсационного материала) это называется другим нехорошим словом, которое во избежании срача я здесь писать не буду.
Добавлю от себя, если на РФ курс будет 300 у нас доллар будет па 70-90 вы этого хотите?
Загуглите куда мы больше всего экспортируем. По многим позициям найти другие рынки сбыта за 8 лет войны не очень смогли, и в то что это смогут сделать в ближайшее время не верю.
Скорее всего экспорт на РФ пойдет через Турцию (не зря султан не поддержал санкции).
Что полная потеря рынка РФ , что курс 300 - больно ударят по нашей экономике, конечно не больнее чем они уже бьют по Мариуполю, но тем не менее радоваться нечему.
Вполне допускаю что в некоторых случаях долар может быть па 300.
Если одномоментно отрубили официальную продажу а черный рынок еще не сформирован от слова вобще, курсы могут принять самые причудливые формы.
Я вообще даже не знаю что такое Webmoney
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Хомякоид
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:30
Хомякоид написав:
Я вообще даже не знаю что такое Webmoney
есть повод загуглить
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vitaliian
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:30
vitaliian написав: prodigy написав:
Пекин может стать посредником в переговорах, однако нафига нам нам такой посредник
не может, Китай больше кого либо имеет выгоды от этой войны, и как никто заинтересован в её продолжении.
На фоне санкций, Рф подпадает в полную экономическую и финансовую зависимость от Китая, без единого выстрела (между ними). Гитлер о таком бонусе мечтать не мог, чтобы страна с самыми большими природными ресурсами в мире, сдалась сама без боя.
Ну и по мелочи, например уже подписан договор аренды части земель в сроком Сибири на 50 лет. А что такое 50 лет? "Обрусевшие" китайцы которые со временем могут потребовать независимость.
Роль Китая в этом конфликте ещё будут изучать историки.
о том, что Китай будет самый большой выгода получатель в этой войне (скупит роисию на корню за 3 копейки, и будет кормить своих рабов как добрые времена 1960-1970 (за миску риса в день)
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:34
vitaliian написав:
Добавлю от себя, если на РФ курс будет 300 у нас доллар будет па 70-90 вы этого хотите?
у нас, практически, прекратилась торговля с рф
у нас будет рыночный курс в отличии от орков , думаю 33-35
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:37
vitaliian написав:otg
я дал ссылку на курсы обмена webmoney , говорить что у мифических менял условно "па 300" и "забывать" сказать что на webmoney есть доллар па 100" это непрофессионально.
За что купил, за то продал, у меня нет сбережений в рублях, поэтому не ищу лазеек как вывести, поэтому сильно этим вопросом не заморачиваюсь Единственное то что подтвердил мне собеседник что у них действительно народ больше заточен на рубль. Сохранить деньги через доллар не так много стараются. Более того, многие живут от ЗП до ЗП, по уши в ипотека и кредитах. Посмотрим что будет дальше
Добавлю от себя, если на РФ курс будет 300 у нас доллар будет па 70 , загуглите куда мы больше всего экспортируем. По многим позициям найти другие рынки сбыта за 8 лет войны не очень смогли, и в то что это смогут сделать прямо в ближайшее время не верю. Скорее всего экспорт пойдет через Турцию (не зря султан не поддержал санкции).
Что полная потеря рынка РФ , что курс 300 - больно ударят по нашей экономике, конечно не больнее чем они уже бьют по Мариуполю.
Спекуляции на тему "у них доллар па 300 поэтому они подохнут" считаю диверсией.
Мы с начала войны уже ничего не экспортируем и вряд ли уже будем. Да конечно будут искаться схемы через третьи страны. Посмотрим. Кстати Вы верите что наш курс 34? Это в воюющей стране у которой уже на сегодня нет выхода к морю, половина бизнесов заморожены или остановлены.
Курс 70 может быть не от того что в раше 300, а от того что экономика трещит. Не нужно воспринимать как панику, но это реальность.
Да... и они там не подохнут. В КНДР люди как то живут и эти будут.
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otg
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:40
prodigy написав:
о том, что Китай будет самый большой выгода получатель в этой войне (скупит роисию на корню за 3 копейки, и будет кормить своих рабов как добрые времена 1960-1970 (за миску риса в день)
Не повторяйте эту мантру. Лучше делать свои выводы, а не повторять то что кто то пукнул
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:50
otg написав: vitaliian написав:otg
я дал ссылку на курсы обмена webmoney , говорить что у мифических менял условно "па 300" и "забывать" сказать что на webmoney есть доллар па 100" это непрофессионально.
За что купил, за то продал, у меня нет сбережений в рублях, поэтому не ищу лазеек как вывести, поэтому сильно этим вопросом не заморачиваюсь Единственное то что подтвердил мне собеседник что у них действительно народ больше заточен на рубль. Сохранить деньги через доллар не так много стараются. Более того, многие живут от ЗП до ЗП, по уши в ипотека и кредитах. Посмотрим что будет дальше
Добавлю от себя, если на РФ курс будет 300 у нас доллар будет па 70 , загуглите куда мы больше всего экспортируем. По многим позициям найти другие рынки сбыта за 8 лет войны не очень смогли, и в то что это смогут сделать прямо в ближайшее время не верю. Скорее всего экспорт пойдет через Турцию (не зря султан не поддержал санкции).
Что полная потеря рынка РФ , что курс 300 - больно ударят по нашей экономике, конечно не больнее чем они уже бьют по Мариуполю.
Спекуляции на тему "у них доллар па 300 поэтому они подохнут" считаю диверсией.
Мы с начала войны уже ничего не экспортируем и вряд ли уже будем. Да конечно будут искаться схемы через третьи страны. Посмотрим. Кстати Вы верите что наш курс 34? Это в воюющей стране у которой уже на сегодня нет выхода к морю, половина бизнесов заморожены или остановлены.
Курс 70 может быть не от того что в раше 300, а от того что экономика трещит. Не нужно воспринимать как панику, но это реальность.
Да... и они там не подохнут. В КНДР люди как то живут и эти будут.
часть орков будет есть кору, мох, грибы
подохнут без водки
по поводу выхода к морю-выход будет сделан(они сами уйдут) как только выгоним их с материковой части, и добьем в Крыму как сто лет назад красные добили белых
по поводу пользование долларом, у меня в 2004-2009 из 24 моряков на судне 20 были питерские и 1 москвич, они тогда переводили зарплату себе (почти у всех была карта Сбербанка) и снимали рубли по курсу в течении отпуска и потом еще жены продолжали
курс рубля после кризиса 98г очень долго оставался стабильным (как и гривна по 5 в течении 10 лет) и % капал на остаток по счету, и сегодня будут это делать , кроме прошаренных (которых везде не больше 2-3%)
по поводы экономики-у нас ее практически нет на 50% и с каждым днем будет либо лучше,
либо наоборот
допустим наv выделят помощь (около 20 ярдов), этих денег хватит на год или 1,5года
(3 млн населения взяли на свое обеспечения наши соседи друзья), предполагаю, что это не все желающие уехали
не хочу делать поспешных выводов, но ситуация у нас , которой никогда не было последние 78 лет contra spem spero
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Додано: Чет 17 бер, 2022 13:03
otg написав: prodigy написав:
о том, что Китай будет самый большой выгода получатель в этой войне (скупит роисию на корню за 3 копейки, и будет кормить своих рабов как добрые времена 1960-1970 (за миску риса в день)
Не повторяйте эту мантру. Лучше делать свои выводы, а не повторять то что кто то пукнул
курица постоянно смотрит под ноги...она не может видеть ничего другого
Гегель говорил, что история повторяется дважды – один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса.
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