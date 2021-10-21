Додано: Чет 17 бер, 2022 12:18

Во время совещания в режиме видеосвязи с президентом Набиуллина заявила , что справиться с такой инфляцией в сложившихся условиях она не сможет. Более того, она дословно заявила Путину, что "для того, чтобы разгребать чужое дерьмо нужен ассенизатор, а она специалист в совершенно другой области".



На вопрос удивленного Путина, не его ли дерьмо она имеет ввиду, Набиуллина ответила: "кто нагадил пусть решает сам" и повторила, что она профессионал в совершенно другой сфере.



Путин был настолько смущен от такой дерзости, что практически сразу закончил совещание.

я дал ссылку на курсы обмена webmoney , говорить что у мифических менял условно "па 300" и "забывать" сказать что на webmoney есть доллар па 100" это непрофессионально.Ладно когда это делают журналисты, они могут чего то не понимать. Если пан охрименко чего то не понимает ему надо бы подучиться, а если понимает но сознательно искажает реальность (например ради увеличения просмотров сенсационного материала) это называется другим нехорошим словом, которое во избежании срача я здесь писать не буду.Добавлю от себя, если на РФ курс будет 300 у нас доллар будет па 70-90 вы этого хотите?Загуглите куда мы больше всего экспортируем. По многим позициям найти другие рынки сбыта за 8 лет войны не очень смогли, и в то что это смогут сделать в ближайшее время не верю.Скорее всего экспорт на РФ пойдет через Турцию (не зря султан не поддержал санкции).Что полная потеря рынка РФ , что курс фублей 300 - больно ударят и по нашей экономике, конечно не больнее чем они бьют по Мариуполю, но тем не менее радоваться (кроме роста просмотров для блогеров) здесь нечему.Если санкции не остановили войну, тем более ее не остановит курс рубля, о чем косвенно говорит намерения властей ввести уголовную ответственность за нелегальный валютообмен. Морально они к этому готовы, а мнение людей там давно не спрашивают. Даже Эльвиры Набиуллиной