|
|
|
Руйнація економіки РФ з початком війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 17 бер, 2022 13:43
vitaliian
Курс на webmoney, может, и такой.
Вполне допускаю, что и в банках можно купить безнал по указанным ими курсам. А вот получить наличные доллары, это другой вопрос. Да и долларом на карточке не воспользуешься - в России надо платить рублями, а за границей их карточки не работают.
Поэтому продажа налички может быть и 200, и 300. Особенно, учитывая опасность для менял.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21849
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 17 бер, 2022 13:49
prodigy написав:
.....
рыночный курс может быть при наличии рынка, пусть откроют сперва торги на Московской бирже и весь мир узнает "справедливый курс" рубля, чего они боятся? курса 200-250?
Торги, вроде, уже идут и ЦБ устанавливает офиц. курс по результатам торгов. Немного поменяли методику - считают средневзвешенный за весь
день (до этого, как и у нас, считали раньше, не помню точно до которого часа).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21849
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|72
|27384
|
|