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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:43

vitaliian
Курс на webmoney, может, и такой.
Вполне допускаю, что и в банках можно купить безнал по указанным ими курсам. А вот получить наличные доллары, это другой вопрос. Да и долларом на карточке не воспользуешься - в России надо платить рублями, а за границей их карточки не работают.
Поэтому продажа налички может быть и 200, и 300. Особенно, учитывая опасность для менял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:49

  prodigy написав:.....
рыночный курс может быть при наличии рынка, пусть откроют сперва торги на Московской бирже и весь мир узнает "справедливый курс" рубля, чего они боятся? курса 200-250?

Торги, вроде, уже идут и ЦБ устанавливает офиц. курс по результатам торгов. Немного поменяли методику - считают средневзвешенный за весь день (до этого, как и у нас, считали раньше, не помню точно до которого часа).

Наш курс сегодня примерно такой же (а, скорее, даже больше) потолочный, чем в России.
При таком же запрете продажи налички + фиксированный курс НБУ.
Какой он будет после войны сегодня гадать бесполезно - изменение возможно в любую сторону. Если будет какой-то "план Маршалла" и пойдёт сильное вливание валюты, то гривня может даже укрепиться. Если этого не будет, то может быть очень сильный и болезненный обвал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 бер, 2022 14:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:00

vitaliian

нещодавно на вебмані ліквідували усі рублеві гаманці (сталось це ще до війни по причині того, що підтримуючий рублі банк - ККБ, збанкрутував)
тому зараз усі звідти тікають і приводити вебмані як якийсь критерій - недоречно
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:29

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Вот статью нашел https://www.rosbalt.ru/like/2022/03/15/1948614.html
otg
 
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