prodigy написав:
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рыночный курс может быть при наличии рынка, пусть откроют сперва торги на Московской бирже и весь мир узнает "справедливый курс" рубля, чего они боятся? курса 200-250?
Торги, вроде, уже идут и ЦБ устанавливает офиц. курс по результатам торгов. Немного поменяли методику - считают средневзвешенный за весь
день (до этого, как и у нас, считали раньше, не помню точно до которого часа).
Наш курс сегодня примерно такой же (а, скорее, даже больше) потолочный, чем в России.
При таком же запрете продажи налички + фиксированный курс НБУ.
Какой он будет после войны сегодня гадать бесполезно - изменение возможно в любую сторону. Если будет какой-то "план Маршалла" и пойдёт сильное вливание валюты, то гривня может даже укрепиться. Если этого не будет, то может быть очень сильный и болезненный обвал.