vitaliian Курс на webmoney, может, и такой. Вполне допускаю, что и в банках можно купить безнал по указанным ими курсам. А вот получить наличные доллары, это другой вопрос. Да и долларом на карточке не воспользуешься - в России надо платить рублями, а за границей их карточки не работают. Поэтому продажа налички может быть и 200, и 300. Особенно, учитывая опасность для менял.
prodigy написав:..... рыночный курс может быть при наличии рынка, пусть откроют сперва торги на Московской бирже и весь мир узнает "справедливый курс" рубля, чего они боятся? курса 200-250?
Торги, вроде, уже идут и ЦБ устанавливает офиц. курс по результатам торгов. Немного поменяли методику - считают средневзвешенный за весь день (до этого, как и у нас, считали раньше, не помню точно до которого часа).
Наш курс сегодня примерно такой же (а, скорее, даже больше) потолочный, чем в России. При таком же запрете продажи налички + фиксированный курс НБУ. Какой он будет после войны сегодня гадать бесполезно - изменение возможно в любую сторону. Если будет какой-то "план Маршалла" и пойдёт сильное вливание валюты, то гривня может даже укрепиться. Если этого не будет, то может быть очень сильный и болезненный обвал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 17 бер, 2022 14:28, всього редагувалось 2 разів.
нещодавно на вебмані ліквідували усі рублеві гаманці (сталось це ще до війни по причині того, що підтримуючий рублі банк - ККБ, збанкрутував) тому зараз усі звідти тікають і приводити вебмані як якийсь критерій - недоречно
otg написав:Кстати Вы верите что наш курс 34? Это в воюющей стране у которой уже на сегодня нет выхода к морю, половина бизнесов заморожены или остановлены. Курс 70 может быть не от того что в раше 300, а от того что экономика трещит. Не нужно воспринимать как панику, но это реальность.
Це так, але є фактор допомоги. Нам помагають як кредитами так і просто дарують гроші. Ця вся допомога в валюті і це сильно сприяє укріплені гривні. Це унікальний фактор, якого ніколи не було. Тому його важко оцінити. Якщо війна закінчиться швидко, то знищення економіки не є критичним і курс швидко вернеться до 30 під впливом фінансових вливань з-за кордону.
17.03.2022/Новости ProFinance.Ru ...Годовая инфляция в России ускорилась до 12,54% по состоянию на 11 марта, что является самым высоким показателем с конца 2015 года, в то время как дефицит и резкий рост цен на сахар заставили органы по надзору за конкуренцией начать расследование в отношении крупных производителей сахара. Московский фондовый рынок оставался закрытым по распоряжению ЦБ и останется таковым до конца недели. В последний раз акции торговались в Москве 25 февраля, после чего ЦБ ввел ограничения. На прошлой неделе центральный банк России запретил домохозяйствам покупать наличные доллары и евро в банковских отделениях, что стало еще одним шагом для защиты валютной ликвидности в местных банках, поскольку страна была в значительной степени отрезана от мировой финансовой системы западными санкциями. Центральный банк сейчас находится в центре внимания, так как в пятницу он проведет заседание по установлению процентной ставки. Ожидается, что банк сохранит ключевую ставку на уровне 20% и может пролить больше света на свои будущие планы по регулированию финансовых рынков. Хотя операции с иностранной валютой ограничены, в том числе с банковскими счетами и покупками за границей, россияне все еще могут покупать и продавать валюту онлайн, хотя спреды велики. Ну-ка шляпу сними. Это же целый доллар!!! https://www.youtube.com/watch?v=QsCEre1jI5Q
Після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода) про те, як швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank допомагає громадянам Російської Федерації обходити санкційні обмеження, в установі повідомили, що припинили видачу карток Visa/Mastercard резидентам Росії. Про це йдеться у відповіді банку «Схемам», отриманій після публікації журналістського матеріалу... https://www.radiosvoboda.org/a/news-skh ... 57866.html