Додано: Чет 17 бер, 2022 18:55

17.03.2022/Новости ProFinance.Ru

...Годовая инфляция в России ускорилась до 12,54% по состоянию на 11 марта, что является самым высоким показателем с конца 2015 года, в то время как дефицит и резкий рост цен на сахар заставили органы по надзору за конкуренцией начать расследование в отношении крупных производителей сахара.Московский фондовый рынок оставался закрытым по распоряжению ЦБ и останется таковым до конца недели. В последний раз акции торговались в Москве 25 февраля, после чего ЦБ ввел ограничения.На прошлой неделе центральный банк России запретил домохозяйствам покупать наличные доллары и евро в банковских отделениях, что стало еще одним шагом для защиты валютной ликвидности в местных банках, поскольку страна была в значительной степени отрезана от мировой финансовой системы западными санкциями.Центральный банк сейчас находится в центре внимания, так как в пятницу он проведет заседание по установлению процентной ставки. Ожидается, что банк сохранит ключевую ставку на уровне 20% и может пролить больше света на свои будущие планы по регулированию финансовых рынков.Хотя операции с иностранной валютой ограничены, в том числе с банковскими счетами и покупками за границей, россияне все еще могут покупать и продавать валюту онлайн, хотя спреды велики.Ну-ка шляпу сними. Это же целый доллар!!!