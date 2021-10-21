Negotive написав:В общем у меня впечатление что они там в каком-то иллюзорном мире. Как единственный аргумент: Европе действительно не хватает газа. И не видно чтоб они там активно занялись решением этой проблемы.
В остальном РФ ждет не 90-ие, а возврат к СССР, со всеми дефицитами и остальными вытекающими.
Не перебільшуйте. Ніякого СРСР там не буде. І навіть до рівня 90-х вони не впадуть.
По-перше там ринкова економіка.
По-друге нафта по 100$, в 90-х була 15$ в середньому. А це сотні мільярдів доларів.
Для бідних життя взагалі майже не зміниться. Багаті і середній клас - ось ці постраждають сильно.