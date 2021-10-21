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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:06

  Negotive написав:В общем у меня впечатление что они там в каком-то иллюзорном мире. Как единственный аргумент: Европе действительно не хватает газа. И не видно чтоб они там активно занялись решением этой проблемы.
В остальном РФ ждет не 90-ие, а возврат к СССР, со всеми дефицитами и остальными вытекающими.

Не перебільшуйте. Ніякого СРСР там не буде. І навіть до рівня 90-х вони не впадуть.
По-перше там ринкова економіка.
По-друге нафта по 100$, в 90-х була 15$ в середньому. А це сотні мільярдів доларів.
Для бідних життя взагалі майже не зміниться. Багаті і середній клас - ось ці постраждають сильно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:17

ось вони, штрейкбрехери

запам'ятаємо!

https://news.finance.ua/ua/biznes-na-kr ... tu-v-rosii
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:32

  andrijk777 написав:
  Negotive написав:В общем у меня впечатление что они там в каком-то иллюзорном мире. Как единственный аргумент: Европе действительно не хватает газа. И не видно чтоб они там активно занялись решением этой проблемы.
В остальном РФ ждет не 90-ие, а возврат к СССР, со всеми дефицитами и остальными вытекающими.

Не перебільшуйте. Ніякого СРСР там не буде. І навіть до рівня 90-х вони не впадуть.
По-перше там ринкова економіка.
По-друге нафта по 100$, в 90-х була 15$ в середньому. А це сотні мільярдів доларів.
Для бідних життя взагалі майже не зміниться. Багаті і середній клас - ось ці постраждають сильно.

Естественно за 10 дней санкций, и даже за 3 месяца,- до уровня СССР там еще далеко. Это цель на 5-летку. :lol:
Negotive
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:28

  Negotive написав:
  andrijk777 написав:
  Negotive написав:В общем у меня впечатление что они там в каком-то иллюзорном мире. Как единственный аргумент: Европе действительно не хватает газа. И не видно чтоб они там активно занялись решением этой проблемы.
В остальном РФ ждет не 90-ие, а возврат к СССР, со всеми дефицитами и остальными вытекающими.

Не перебільшуйте. Ніякого СРСР там не буде. І навіть до рівня 90-х вони не впадуть.
По-перше там ринкова економіка.
По-друге нафта по 100$, в 90-х була 15$ в середньому. А це сотні мільярдів доларів.
Для бідних життя взагалі майже не зміниться. Багаті і середній клас - ось ці постраждають сильно.

Естественно за 10 дней санкций, и даже за 3 месяца,- до уровня СССР там еще далеко. Это цель на 5-летку. :lol:

Я і мав на увазі 5-летку. Звичайно при умові що війна закінчиться в 2022 і не буде ядерного удару.
Після війни санкції на нафту знімуть і нафтодолари знову потечуть рікою.
Світ нажаль досить цинічний, а Україна не супердержава.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:08

Рейтинговое агентство S&P знизило рейтинг підарассіи с CCC- до CC.
До дефолту всього один щабель, піднажмемо!
greenozon
 
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  #<1 ... 10111213
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