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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:06

  Negotive написав:В общем у меня впечатление что они там в каком-то иллюзорном мире. Как единственный аргумент: Европе действительно не хватает газа. И не видно чтоб они там активно занялись решением этой проблемы.
В остальном РФ ждет не 90-ие, а возврат к СССР, со всеми дефицитами и остальными вытекающими.

Не перебільшуйте. Ніякого СРСР там не буде. І навіть до рівня 90-х вони не впадуть.
По-перше там ринкова економіка.
По-друге нафта по 100$, в 90-х була 15$ в середньому. А це сотні мільярдів доларів.
Для бідних життя взагалі майже не зміниться. Багаті і середній клас - ось ці постраждають сильно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:17

ось вони, штрейкбрехери

запам'ятаємо!

https://news.finance.ua/ua/biznes-na-kr ... tu-v-rosii
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 00:32

  andrijk777 написав:
  Negotive написав:В общем у меня впечатление что они там в каком-то иллюзорном мире. Как единственный аргумент: Европе действительно не хватает газа. И не видно чтоб они там активно занялись решением этой проблемы.
В остальном РФ ждет не 90-ие, а возврат к СССР, со всеми дефицитами и остальными вытекающими.

Не перебільшуйте. Ніякого СРСР там не буде. І навіть до рівня 90-х вони не впадуть.
По-перше там ринкова економіка.
По-друге нафта по 100$, в 90-х була 15$ в середньому. А це сотні мільярдів доларів.
Для бідних життя взагалі майже не зміниться. Багаті і середній клас - ось ці постраждають сильно.

Естественно за 10 дней санкций, и даже за 3 месяца,- до уровня СССР там еще далеко. Это цель на 5-летку. :lol:
Negotive
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:28

  Negotive написав:
  andrijk777 написав:
  Negotive написав:В общем у меня впечатление что они там в каком-то иллюзорном мире. Как единственный аргумент: Европе действительно не хватает газа. И не видно чтоб они там активно занялись решением этой проблемы.
В остальном РФ ждет не 90-ие, а возврат к СССР, со всеми дефицитами и остальными вытекающими.

Не перебільшуйте. Ніякого СРСР там не буде. І навіть до рівня 90-х вони не впадуть.
По-перше там ринкова економіка.
По-друге нафта по 100$, в 90-х була 15$ в середньому. А це сотні мільярдів доларів.
Для бідних життя взагалі майже не зміниться. Багаті і середній клас - ось ці постраждають сильно.

Естественно за 10 дней санкций, и даже за 3 месяца,- до уровня СССР там еще далеко. Это цель на 5-летку. :lol:

Я і мав на увазі 5-летку. Звичайно при умові що війна закінчиться в 2022 і не буде ядерного удару.
Після війни санкції на нафту знімуть і нафтодолари знову потечуть рікою.
Світ нажаль досить цинічний, а Україна не супердержава.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:08

Рейтинговое агентство S&P знизило рейтинг підарассіи с CCC- до CC.
До дефолту всього один щабель, піднажмемо!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:10

Американский Минфин отсрочил дефолт:

Выплаты России по суверенному долгу в долларах будет возможно проводить до 25 мая. Представитель Минфина США пояснил, что ограничения на сделки с Банком России не препятствуют платежам по обслуживанию долга до указанного срока.



Ограничения, наложенные Казначейством США на сделки с ЦБ РФ и другие российские банки, не запрещают проводить платежи по своему долларовому долгу, по крайней мере, до конца мая, рассказал представитель Минфина. Лица в США до этого времени могут «получать проценты, дивиденды или платежи по истекающим долговым бумагам или акциям от ЦБ, ФНБ и Минфина».

Разрешение истекает в 00:01 по восточному времени США 25 мая. После этого для получения платежей американские лица должны обзавестись специальной лицензией.

На текущей неделе РФ должна выплатить купоны на $117,2 млн по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023-м и 2043 году.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:15

С 18 марта 2022 года клиенты «Сбера» не смогут сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах.

Как пояснили в «Сбере», это связано с санкционными ограничениями на валютные операции с корреспондентскими счетами в банках США. Они затронули межбанковские переводы по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж.

При этом в офисах Сбербанка клиентам по-прежнему доступны переводы в другие российские и иностранные банки в таких валютах как рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

Переводы за рубеж через приложение «СберБанк Онлайн» можно сделать только в евро. Переводы по России в мобильном приложении в рублях доступны без ограничений.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:18

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на десять лет запретить работу в России иностранным компаниям, которые до 1 мая 2022 года не вернутся на российский рынок.

Соответствующее письмо он направил министру экономического развития Максиму Решетникову, сообщил RT. По словам Федорова, уход иностранных компаний поставил десятки тысяч россиян в состояние неопределенности относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.

рак мозга у Федорова,
бункерный дед поставил миллионы рабов в критическое состояние?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:19

Дефицит товаров в России - результат ажиотажного спроса

В России наблюдается ажиотажный спрос на ряд товаров: россияне в магазинах массово скупают сахар, прокладки и тампоны.

В соцсетях активно расходятся фотографии пустых полок продуктовых магазинов. В некоторых на местах полки заполнены дешевым мылом, вероятно, администрация магазина таким образом пыталась заполнить пустое пространство.

Экономисты называют это явление ажиотажным спросом: люди скупают какие-то товары, просто опасаясь, что их не будет хватать в будущем или они серьезно подорожают. Это приводит к появлению дефицита этих товаров и росту цен на них. Аналитики Промсвязьбанка пишут, что подобный ажиотажный спрос наблюдается, например, на муку, крупы и как раз сахар. По их расчетам, потребление сахара с начала марта выросло в 6,5 раз.

В своем отчете они на примере сахара объясняют, почему не стоит бояться его дефицита в стране. В 2021 году в России было произведено около 5,3 млн тонн сахара - это "полностью покрывает потребление даже с небольшим запасом", пишут экономисты. Россия импортирует сахар, но вывозит за рубеж она в 3-5 раз больше, чем завозит, пишут экономисты. Вторая причина, почему люди скупают сахар, - это боязнь, что он подорожает. Здесь опасения более оправданы: с начала 2022 года, по подсчетам экономистов, сахар подорожал на 21,2%, а пик роста цен пришелся на конец февраля – начало марта.

"Некоторые отдельные предприятия-изготовители сахара начали предлагать свою продукцию в ценах, привязанных к курсу доллара", - говорится в отчете. Кросту цен, по мнению экономистов Промсвязьбанка, может подталкивать поведение потребителей. Из-за ажиотажного спроса в магазинах или отдельных регионах появляются дефицит сахара, а это приводит к рост цену. Аналитики ждут, что цены на сахар стабилизируется, так как реальных рисков дефицита на этом рынке нет.

На фоне проблем с сахаром депутаты от ЛДПР внесли в четверг в Госдуму законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара, сообщили РИА Новости. Подобное регулирование может существенно исказить ситуацию на рынке. Министерство промышленности и торговли в четверг заявило, что сырья у российских производителей товаров гигиены хватит на три месяца, а закупки сырья прерываться не будут. В минпромторге уверяют, что дефицита подгузников и прокладок не будет. При этом в магазинах их ассортимент и количество товаров в наличии резко сократились.

За первые две недели войны инфляция в России резко ускорилась. Стремительно дорожают продукты, гигиенические товары и другие позиции. Экономисты Райффайзенбанка на основе еженедельных данных подсчитали, что инфляция в годовом выражении превысила отметку в 12% в начале марта. Они пишут, что сопоставимым образом цены росли в кризис 2014-2015 годов – тогда против России вводились санкции, связанные с аннексией Крыма, а страна пережила девальвацию. Экономисты банка также говорят, что рост цен связан с "паническим потреблением и «взрывным спросом".

"Для охлаждения волны панического потребления Минпромторг и Минсельхоз разрешили ритейлерам ограничивать продажи определенных продуктов в одни руки", - говорится в их исследовании. Они уверены, что волна ажиотажных покупок скоро сойдет на нет, а дальше спрос замедлится, так как доходы населения будут падать. Инфляция к концу марта вырастет до 18%, прогнозируют в банке.

https://t.me/bbcrussian/25038
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