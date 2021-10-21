Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:19

Дефицит товаров в России - результат ажиотажного спросаВ России наблюдается ажиотажный спрос на ряд товаров: россияне в магазинах массово скупают сахар, прокладки и тампоны.В соцсетях активно расходятся фотографии пустых полок продуктовых магазинов. В некоторых на местах полки заполнены дешевым мылом, вероятно, администрация магазина таким образом пыталась заполнить пустое пространство.Экономисты называют это явление ажиотажным спросом: люди скупают какие-то товары, просто опасаясь, что их не будет хватать в будущем или они серьезно подорожают. Это приводит к появлению дефицита этих товаров и росту цен на них. Аналитики Промсвязьбанка пишут, что подобный ажиотажный спрос наблюдается, например, на муку, крупы и как раз сахар. По их расчетам, потребление сахара с начала марта выросло в 6,5 раз.В своем отчете они на примере сахара объясняют, почему не стоит бояться его дефицита в стране. В 2021 году в России было произведено около 5,3 млн тонн сахара - это "полностью покрывает потребление даже с небольшим запасом", пишут экономисты. Россия импортирует сахар, но вывозит за рубеж она в 3-5 раз больше, чем завозит, пишут экономисты. Вторая причина, почему люди скупают сахар, - это боязнь, что он подорожает. Здесь опасения более оправданы: с начала 2022 года, по подсчетам экономистов, сахар подорожал на 21,2%, а пик роста цен пришелся на конец февраля – начало марта."Некоторые отдельные предприятия-изготовители сахара начали предлагать свою продукцию в ценах, привязанных к курсу доллара", - говорится в отчете. Кросту цен, по мнению экономистов Промсвязьбанка, может подталкивать поведение потребителей. Из-за ажиотажного спроса в магазинах или отдельных регионах появляются дефицит сахара, а это приводит к рост цену. Аналитики ждут, что цены на сахар стабилизируется, так как реальных рисков дефицита на этом рынке нет.На фоне проблем с сахаром депутаты от ЛДПР внесли в четверг в Госдуму законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара, сообщили РИА Новости. Подобное регулирование может существенно исказить ситуацию на рынке. Министерство промышленности и торговли в четверг заявило, что сырья у российских производителей товаров гигиены хватит на три месяца, а закупки сырья прерываться не будут. В минпромторге уверяют, что дефицита подгузников и прокладок не будет. При этом в магазинах их ассортимент и количество товаров в наличии резко сократились.За первые две недели войны инфляция в России резко ускорилась. Стремительно дорожают продукты, гигиенические товары и другие позиции. Экономисты Райффайзенбанка на основе еженедельных данных подсчитали, что инфляция в годовом выражении превысила отметку в 12% в начале марта. Они пишут, что сопоставимым образом цены росли в кризис 2014-2015 годов – тогда против России вводились санкции, связанные с аннексией Крыма, а страна пережила девальвацию. Экономисты банка также говорят, что рост цен связан с "паническим потреблением и «взрывным спросом"."Для охлаждения волны панического потребления Минпромторг и Минсельхоз разрешили ритейлерам ограничивать продажи определенных продуктов в одни руки", - говорится в их исследовании. Они уверены, что волна ажиотажных покупок скоро сойдет на нет, а дальше спрос замедлится, так как доходы населения будут падать. Инфляция к концу марта вырастет до 18%, прогнозируют в банке.