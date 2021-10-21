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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:47

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:Выплаты России по суверенному долгу в долларах будет возможно проводить до 25 мая. Представитель Минфина США пояснил, что ограничения на сделки с Банком России не препятствуют платежам по обслуживанию долга до указанного срока.



Ограничения, наложенные Казначейством США на сделки с ЦБ РФ и другие российские банки, не запрещают проводить платежи по своему долларовому долгу, по крайней мере, до конца мая, рассказал представитель Минфина. Лица в США до этого времени могут «получать проценты, дивиденды или платежи по истекающим долговым бумагам или акциям от ЦБ, ФНБ и Минфина».

Разрешение истекает в 00:01 по восточному времени США 25 мая. После этого для получения платежей американские лица должны обзавестись специальной лицензией.

На текущей неделе РФ должна выплатить купоны на $117,2 млн по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023-м и 2043 году.

Заплатили з заморожених грошей, якщо на хлопський розум.
Якщо хтось надіється що заморожені гроші РФ підуть на відновлення України, то на цьому вже можна поставити хрест.

Як діти. Якісь вологі мрії, що Захід нам допоможе.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:16

  andrijk777 написав:Якщо хтось надіється що заморожені гроші РФ підуть на відновлення України, то на цьому вже можна поставити хрест.
А давайте коли зачешеться язик щось категорично вигнолошувати - робити примітку
На мою думку...
Добре?
А то Ви ніхто і звуть Вас ніяк ( у фінансовому світі , типу НБУ чи МВФ чи ФРС) - а заявки робите ніби ви очільник цих органів...
budivelnik
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