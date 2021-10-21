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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:42
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:40
Во многом с вами согласен... Есть и разбежности.
Многие ждут эффект санкций прям сразу... и слишком оптимистичны с обеих сторон.
В СССР тоже неплохо нефть и газ продавали на экспорт. Текущие цены на газ-нефть могут еще меняться, да и импорт подорожал с "тех" времен. Продажи нефти и газа в СССР не сильно меняли "картину" с дефицитом "буржуйского ширпотреба" и прочими сопутствующими "прелестями"...
Также нужно отдельно отметить, что СССР в военном плане был довольно на неплохом уровне, на то время. Так что СССР-2,0 может относительно долго и неплохо продолжать военные операции, даже на 2 фронта.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:07
Дуже обнадійливо Мордор буде знищений. А ось, що буде на її нинішніх землях, покаже час
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