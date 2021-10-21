andrijk777 написав:Я і мав на увазі 5-летку. Звичайно при умові що війна закінчиться в 2022 і не буде ядерного удару. Після війни санкції на нафту знімуть і нафтодолари знову потечуть рікою. Світ нажаль досить цинічний, а Україна не супердержава.
Во многом с вами согласен... Есть и разбежности. Многие ждут эффект санкций прям сразу... и слишком оптимистичны с обеих сторон. В СССР тоже неплохо нефть и газ продавали на экспорт. Текущие цены на газ-нефть могут еще меняться, да и импорт подорожал с "тех" времен. Продажи нефти и газа в СССР не сильно меняли "картину" с дефицитом "буржуйского ширпотреба" и прочими сопутствующими "прелестями"... Также нужно отдельно отметить, что СССР в военном плане был довольно на неплохом уровне, на то время. Так что СССР-2,0 может относительно долго и неплохо продолжать военные операции, даже на 2 фронта.
andrijk777 написав:Я і мав на увазі 5-летку. Звичайно при умові що війна закінчиться в 2022 і не буде ядерного удару. Після війни санкції на нафту знімуть і нафтодолари знову потечуть рікою. Світ нажаль досить цинічний, а Україна не супердержава.
Дуже обнадійливо Мордор буде знищений. А ось, що буде на її нинішніх землях, покаже час
Negotive написав:Многие ждут эффект санкций прям сразу... и слишком оптимистичны с обеих сторон. В СССР тоже неплохо нефть и газ продавали на экспорт. Текущие цены на газ-нефть могут еще меняться, да и импорт подорожал с "тех" времен. Продажи нефти и газа в СССР не сильно меняли "картину" с дефицитом "буржуйского ширпотреба" и прочими сопутствующими "прелестями"...
Нафта подорожчала в 10 разів. "Інші товари" приблизно в 3 рази. Сильно міняли. За нафту і купляли ширпотреб. Крім нафти і газу СРСР НІЧОГО не експортував(за реальну валюту). Якби не нафта СРСР здох би ще в 70-ті.
Negotive написав: Также нужно отдельно отметить, что СССР в военном плане был довольно на неплохом уровне, на то время. Так что СССР-2,0 может относительно долго и неплохо продолжать военные операции, даже на 2 фронта.
СРСР був самодостатньою економікою, РФ - ні. Це КЛЮЧОВА відмінність. Іншими словами СРСР самостійно виробляв усі потрібні товари, неякісно, але робив. РФ - може 50% виробляє, а може і ні. Ключове питання - це нафта. Якщо світ буде купляти рос. нафту, то РФ жити буде більш-менш норм. Якщо ні то РФ=Півн.Корея.
Halliburton, которая предоставляет сервисные услуги в нефте- и газодобывающих отраслях, заявила, что немедленно приостановила будущие контракты и прекратит свою деятельность в россии после того, как ранее прекратила поставки в страну санкционных деталей и продуктов.
В Schlumberger, компании по обслуживанию нефтяных месторождений, отметили, что прекратили новые инвестиции и развертывание технологий, продолжая свою деятельность в соответствии с международным законодательством и санкциями.