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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:42

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:40

  andrijk777 написав:Я і мав на увазі 5-летку. Звичайно при умові що війна закінчиться в 2022 і не буде ядерного удару.
Після війни санкції на нафту знімуть і нафтодолари знову потечуть рікою.
Світ нажаль досить цинічний, а Україна не супердержава.

Во многом с вами согласен... Есть и разбежности.
Многие ждут эффект санкций прям сразу... и слишком оптимистичны с обеих сторон.
В СССР тоже неплохо нефть и газ продавали на экспорт. Текущие цены на газ-нефть могут еще меняться, да и импорт подорожал с "тех" времен. Продажи нефти и газа в СССР не сильно меняли "картину" с дефицитом "буржуйского ширпотреба" и прочими сопутствующими "прелестями"...
Также нужно отдельно отметить, что СССР в военном плане был довольно на неплохом уровне, на то время. Так что СССР-2,0 может относительно долго и неплохо продолжать военные операции, даже на 2 фронта.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:07

  andrijk777 написав:Я і мав на увазі 5-летку. Звичайно при умові що війна закінчиться в 2022 і не буде ядерного удару.
Після війни санкції на нафту знімуть і нафтодолари знову потечуть рікою.
Світ нажаль досить цинічний, а Україна не супердержава.

Дуже обнадійливо :wink: Мордор буде знищений. А ось, що буде на її нинішніх землях, покаже час 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:23

  Negotive написав:Многие ждут эффект санкций прям сразу... и слишком оптимистичны с обеих сторон.
В СССР тоже неплохо нефть и газ продавали на экспорт. Текущие цены на газ-нефть могут еще меняться, да и импорт подорожал с "тех" времен. Продажи нефти и газа в СССР не сильно меняли "картину" с дефицитом "буржуйского ширпотреба" и прочими сопутствующими "прелестями"...

Нафта подорожчала в 10 разів.
"Інші товари" приблизно в 3 рази. :D
Сильно міняли. За нафту і купляли ширпотреб. Крім нафти і газу СРСР НІЧОГО не експортував(за реальну валюту). Якби не нафта СРСР здох би ще в 70-ті.
  Negotive написав: Также нужно отдельно отметить, что СССР в военном плане был довольно на неплохом уровне, на то время. Так что СССР-2,0 может относительно долго и неплохо продолжать военные операции, даже на 2 фронта.

СРСР був самодостатньою економікою, РФ - ні. Це КЛЮЧОВА відмінність. Іншими словами СРСР самостійно виробляв усі потрібні товари, неякісно, але робив. РФ - може 50% виробляє, а може і ні.
Ключове питання - це нафта. Якщо світ буде купляти рос. нафту, то РФ жити буде більш-менш норм. Якщо ні то РФ=Півн.Корея.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:34

  Ukrainian написав:greenozon
Неприємно що Halliburton вперто не бажає йти.

Начали потихоньку отползать
Halliburton, которая предоставляет сервисные услуги в нефте- и газодобывающих отраслях, заявила, что немедленно приостановила будущие контракты и прекратит свою деятельность в россии после того, как ранее прекратила поставки в страну санкционных деталей и продуктов.

В Schlumberger, компании по обслуживанию нефтяных месторождений, отметили, что прекратили новые инвестиции и развертывание технологий, продолжая свою деятельность в соответствии с международным законодательством и санкциями.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:04

Bosch останавливает свои поставки и уходит из России.

Bosch останавливает поставки на Россию и работу всех 7-ми заводов, рассказал украинский нардеп Борислав Береза.

По его словам, сделано это было после заявлений Украины о том, что детали Bosch были обнаружены в российской военной технике, принимающей участие в вторжении на территорию Украины.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что немецкие власти расследуют возможные экспортные нарушения со стороны Bosch, учитывая, что фирмам из ЕС запрещено поставлять в Россию товары «двойного назначения», которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях

Южнокорейский производитель бытовой электроники и техники LG Electronics временно приостанавливает поставки в Россию, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:06

Сайт про руський хокей
Не до хокею кацапам :lol:

Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию на 18 марта 2022

https://www.hockeyreview.ru/news/27375- ... -2022.html
Ukrainian
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