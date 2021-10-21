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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:42
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:40
Во многом с вами согласен... Есть и разбежности.
Многие ждут эффект санкций прям сразу... и слишком оптимистичны с обеих сторон.
В СССР тоже неплохо нефть и газ продавали на экспорт. Текущие цены на газ-нефть могут еще меняться, да и импорт подорожал с "тех" времен. Продажи нефти и газа в СССР не сильно меняли "картину" с дефицитом "буржуйского ширпотреба" и прочими сопутствующими "прелестями"...
Также нужно отдельно отметить, что СССР в военном плане был довольно на неплохом уровне, на то время. Так что СССР-2,0 может относительно долго и неплохо продолжать военные операции, даже на 2 фронта.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:07
Дуже обнадійливо Мордор буде знищений. А ось, що буде на її нинішніх землях, покаже час
Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:23
Нафта подорожчала в 10 разів.
"Інші товари" приблизно в 3 рази.
Сильно міняли. За нафту і купляли ширпотреб. Крім нафти і газу СРСР НІЧОГО не експортував(за реальну валюту). Якби не нафта СРСР здох би ще в 70-ті.
СРСР був самодостатньою економікою, РФ - ні. Це КЛЮЧОВА відмінність. Іншими словами СРСР самостійно виробляв усі потрібні товари, неякісно, але робив. РФ - може 50% виробляє, а може і ні.
Ключове питання - це нафта. Якщо світ буде купляти рос. нафту, то РФ жити буде більш-менш норм. Якщо ні то РФ=Півн.Корея.
Додано: Суб 19 бер, 2022 12:34
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:04
Bosch останавливает свои поставки и уходит из России.
Bosch останавливает поставки на Россию и работу всех 7-ми заводов, рассказал украинский нардеп Борислав Береза.
По его словам, сделано это было после заявлений Украины о том, что детали Bosch были обнаружены в российской военной технике, принимающей участие в вторжении на территорию Украины.
Ранее журнал Der Spiegel писал, что немецкие власти расследуют возможные экспортные нарушения со стороны Bosch, учитывая, что фирмам из ЕС запрещено поставлять в Россию товары «двойного назначения», которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях
Южнокорейский производитель бытовой электроники и техники LG Electronics временно приостанавливает поставки в Россию, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:06
Сайт про руський хокей
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Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию на 18 марта 2022
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