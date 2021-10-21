Negotive написав:https://www.youtube.com/watch?v=SoddjJRM1yA Советую автора, неплохо разбирает темы. Ничего нового не предвещают: плохое качество, дефицит, талоны, двойной курс и магазины для бедных слоев населения, отток людей. В общем все очертания СССР только с декорациями в виде дефицитных смартфонов и частично рыночной сильно зарегулированной экономикой. При чем перекрыть возможность выезда - это держать толпу недовольных. Кто выехал - практически никакой угрозы для Путина не несет.
Не торкнулись безробіття, дефиціту певних медикаментів, та знецінення заощаджень. Слабенький такий собі аналіз.