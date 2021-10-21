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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:56

  Negotive написав:https://www.youtube.com/watch?v=SoddjJRM1yA
Советую автора, неплохо разбирает темы.
Ничего нового не предвещают: плохое качество, дефицит, талоны, двойной курс и магазины для бедных слоев населения, отток людей. В общем все очертания СССР только с декорациями в виде дефицитных смартфонов и частично рыночной сильно зарегулированной экономикой.
При чем перекрыть возможность выезда - это держать толпу недовольных. Кто выехал - практически никакой угрозы для Путина не несет.

Не торкнулись безробіття, дефиціту певних медикаментів, та знецінення заощаджень. Слабенький такий собі аналіз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:08

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Ukrainian написав:Сподіваюсь Renault теж піде з рашки.

Там ситуація неоднозначна: вони там є і наче нема:))
https://youtu.be/WMUBQM6clhw
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:07


Гордість рашиків КамАЗ
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:20

На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота

Как следует из исследования FinExpertiza, оборот России со странами, не поддержавшими санкции, в 2021 году составил $ 359,8 млрд., или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% экспорта и 48,6% импорта.

Главным торговым партнёром России в последние годы был Евросоюз: на него в 2021 году пришлось 35,9% российского товарооборота ($282 млрд). Доля Китая в два раза меньше - 17,9% ($140,7 млрд).
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