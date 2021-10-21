Negotive написав:https://www.youtube.com/watch?v=SoddjJRM1yA Советую автора, неплохо разбирает темы. Ничего нового не предвещают: плохое качество, дефицит, талоны, двойной курс и магазины для бедных слоев населения, отток людей. В общем все очертания СССР только с декорациями в виде дефицитных смартфонов и частично рыночной сильно зарегулированной экономикой. При чем перекрыть возможность выезда - это держать толпу недовольных. Кто выехал - практически никакой угрозы для Путина не несет.
Не торкнулись безробіття, дефиціту певних медикаментів, та знецінення заощаджень. Слабенький такий собі аналіз.
На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота
Как следует из исследования FinExpertiza, оборот России со странами, не поддержавшими санкции, в 2021 году составил $ 359,8 млрд., или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% экспорта и 48,6% импорта.
Главным торговым партнёром России в последние годы был Евросоюз: на него в 2021 году пришлось 35,9% российского товарооборота ($282 млрд). Доля Китая в два раза меньше - 17,9% ($140,7 млрд).