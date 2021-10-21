Negotive написав:https://www.youtube.com/watch?v=SoddjJRM1yA Советую автора, неплохо разбирает темы. Ничего нового не предвещают: плохое качество, дефицит, талоны, двойной курс и магазины для бедных слоев населения, отток людей. В общем все очертания СССР только с декорациями в виде дефицитных смартфонов и частично рыночной сильно зарегулированной экономикой. При чем перекрыть возможность выезда - это держать толпу недовольных. Кто выехал - практически никакой угрозы для Путина не несет.
Не торкнулись безробіття, дефиціту певних медикаментів, та знецінення заощаджень. Слабенький такий собі аналіз.
На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота
Как следует из исследования FinExpertiza, оборот России со странами, не поддержавшими санкции, в 2021 году составил $ 359,8 млрд., или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% экспорта и 48,6% импорта.
Главным торговым партнёром России в последние годы был Евросоюз: на него в 2021 году пришлось 35,9% российского товарооборота ($282 млрд). Доля Китая в два раза меньше - 17,9% ($140,7 млрд).
vitaliian написав:На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота
Как следует из исследования FinExpertiza, оборот России со странами, не поддержавшими санкции, в 2021 году составил $ 359,8 млрд., или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% экспорта и 48,6% импорта.
Главным торговым партнёром России в последние годы был Евросоюз: на него в 2021 году пришлось 35,9% российского товарооборота ($282 млрд). Доля Китая в два раза меньше - 17,9% ($140,7 млрд).
Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ. Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$. А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю. Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости.
vitaliian написав:На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота
Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ. Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$. А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю. Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости.
Ви просто не уявляєте, що таке втрата понад 54% товарообігу та як швидко це можна замінити, коли доведеться торгувати на невигідних умовах.
vitaliian написав:На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота Как следует из исследования FinExpertiza, оборот России со странами, не поддержавшими санкции, в 2021 году составил $ 359,8 млрд., или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% экспорта и 48,6% импорта. Главным торговым партнёром России в последние годы был Евросоюз: на него в 2021 году пришлось 35,9% российского товарооборота ($282 млрд). Доля Китая в два раза меньше - 17,9% ($140,7 млрд).
Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ. Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$. А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю. Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости.
Спробуйте глянути на проблему - комплексніше.. 1 Як не дивно це прозвучить - але росія почала війну гарячу...тому що програла війну економічну.. Скільки б вона не продавала нафти/газу/металу...вона завжди буде біднішою від тієї ж Німеччини ,яка купує 100 тон нафти , 10000 м3 газу і 10 тон металу - а навзамін на всю суму віддає одне авто , виготовлення якого потребувало 10 тонн нафти, 1000 м3 газу і 2 тонн металу..... 2 Під час війни - падає а не росте споживання енергоресурсів..адже а - порівняйте свої витрати січня 2022 і березня 2022? б - згадайте що зупинився туризм в - згадайте що зупинилось 70% нашої економіки ...і ця зупинка не збільшення роботи Західних економік..як правило гуманітарка і зброя яку нам надають була виготовленна ще до війни і споживання на Заході також скоротилось 3 Так після війни споживання енергоресурсів зросте...але ділити цю шкурку будуть переможці..а росії тут нічого не світить (2% світової економіки не може виграти у 60% явно ворожих +38% нейтральних) 4 Та сама Європа може відмінити виведення мирного атому з енергобалансу....
Так що та частка нафти яку пропонує росія, легко може виявитись не востребованою на ринку...+ на якийсь час країни можуть відкрити свої стратегічні резерви ( а нафти там точно більше ніж може видати на ринок росія на протязі до пів року)
budivelnik Зрозуміло що високотехнологічне виробництво дає більше бабла, ніж сировинне. Тому німці живуть на порядок краще ніж руські. Але виведення з ринку 1 мільйона барелів/день - це величезна проблема. Почнеться дефіцит. А РФ добуває 10 мільйонів барелів в день. За газ я взагалі мовчу. Його замінити взагалі немає ні чим ні звідки.
andrijk777 написав:А РФ добуває 10 мільйонів барелів в день.
1 Нас не цікавить скільки він видобуває Нас цікавить скільки він продає на зовнішній ринок 2 Так само, треба памятати , що не продавши нафту-росія не купить споживчі товари виготовленні в Європі/США..а значить на виготовлення цих товарів не потрібно буде купувати ресурси(читай ту саму нафту)... 3 По газу - його можна замінити електрикою дуже швидко..якщо німці погодяться відтермінувати перехід на зелену енергетику і не будуть виводити прискореними темпами з енергобалансу вугільні і АЕС....
andrijk777 написав:А РФ добуває 10 мільйонів барелів в день.
1 Нас не цікавить скільки він видобуває Нас цікавить скільки він продає на зовнішній ринок 2 Так само, треба памятати , що не продавши нафту-росія не купить споживчі товари виготовленні в Європі/США..а значить на виготовлення цих товарів не потрібно буде купувати ресурси(читай ту саму нафту)... 3 По газу - його можна замінити електрикою дуже швидко..якщо німці погодяться відтермінувати перехід на зелену енергетику і не будуть виводити прискореними темпами з енергобалансу вугільні і АЕС....
1. 5 мільйонів експортує тільки нафти + нафтопродукти(припустимо 2 мільйони). З нафтою є надія, що коли ціна підніметься, наприклад до 150$, то споживання впаде. 2. Це мізер. 3. Наскільки я розбираюсь - не може швидко. Будуть закупляти скраплений газ. Але відповідно десь його буде бракувати. "не будуть виводити" - це не збільшує виробництво. В Німеччину взагалі віри дуже мало, тому що туди йде прямий газопровід і відповідно ціна газу "дуже смачна". Не дарма вони СП-2 будували. Хотіли ще більше газу.