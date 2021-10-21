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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 13141516>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 19:56

  Negotive написав:https://www.youtube.com/watch?v=SoddjJRM1yA
Советую автора, неплохо разбирает темы.
Ничего нового не предвещают: плохое качество, дефицит, талоны, двойной курс и магазины для бедных слоев населения, отток людей. В общем все очертания СССР только с декорациями в виде дефицитных смартфонов и частично рыночной сильно зарегулированной экономикой.
При чем перекрыть возможность выезда - это держать толпу недовольных. Кто выехал - практически никакой угрозы для Путина не несет.

Не торкнулись безробіття, дефиціту певних медикаментів, та знецінення заощаджень. Слабенький такий собі аналіз.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:08

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Ukrainian написав:Сподіваюсь Renault теж піде з рашки.

Там ситуація неоднозначна: вони там є і наче нема:))
https://youtu.be/WMUBQM6clhw
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:07


Гордість рашиків КамАЗ
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:20

На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота

Как следует из исследования FinExpertiza, оборот России со странами, не поддержавшими санкции, в 2021 году составил $ 359,8 млрд., или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% экспорта и 48,6% импорта.

Главным торговым партнёром России в последние годы был Евросоюз: на него в 2021 году пришлось 35,9% российского товарооборота ($282 млрд). Доля Китая в два раза меньше - 17,9% ($140,7 млрд).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:26

  vitaliian написав:На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота

Как следует из исследования FinExpertiza, оборот России со странами, не поддержавшими санкции, в 2021 году составил $ 359,8 млрд., или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% экспорта и 48,6% импорта.

Главным торговым партнёром России в последние годы был Евросоюз: на него в 2021 году пришлось 35,9% российского товарооборота ($282 млрд). Доля Китая в два раза меньше - 17,9% ($140,7 млрд).

Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ.
Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$.
А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю.
Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:47

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота

Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ.
Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$.
А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю.
Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости.


Ви просто не уявляєте, що таке втрата понад 54% товарообігу та як швидко це можна замінити, коли доведеться торгувати на невигідних умовах.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:38

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота
Как следует из исследования FinExpertiza, оборот России со странами, не поддержавшими санкции, в 2021 году составил $ 359,8 млрд., или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% экспорта и 48,6% импорта.
Главным торговым партнёром России в последние годы был Евросоюз: на него в 2021 году пришлось 35,9% российского товарооборота ($282 млрд). Доля Китая в два раза меньше - 17,9% ($140,7 млрд).
Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ.
Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$.
А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю.
Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости.
Спробуйте глянути на проблему - комплексніше..
1 Як не дивно це прозвучить - але росія почала війну гарячу...тому що програла війну економічну..
Скільки б вона не продавала нафти/газу/металу...вона завжди буде біднішою від тієї ж Німеччини ,яка купує 100 тон нафти , 10000 м3 газу і 10 тон металу - а навзамін на всю суму віддає одне авто , виготовлення якого потребувало 10 тонн нафти, 1000 м3 газу і 2 тонн металу.....
2 Під час війни - падає а не росте споживання енергоресурсів..адже
а - порівняйте свої витрати січня 2022 і березня 2022?
б - згадайте що зупинився туризм
в - згадайте що зупинилось 70% нашої економіки ...і ця зупинка не збільшення роботи Західних економік..як правило гуманітарка і зброя яку нам надають була виготовленна ще до війни і споживання на Заході також скоротилось
3 Так після війни споживання енергоресурсів зросте...але ділити цю шкурку будуть переможці..а росії тут нічого не світить (2% світової економіки не може виграти у 60% явно ворожих +38% нейтральних)
4 Та сама Європа може відмінити виведення мирного атому з енергобалансу....

Так що та частка нафти яку пропонує росія, легко може виявитись не востребованою на ринку...+ на якийсь час країни можуть відкрити свої стратегічні резерви ( а нафти там точно більше ніж може видати на ринок росія на протязі до пів року)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:09

budivelnik
Зрозуміло що високотехнологічне виробництво дає більше бабла, ніж сировинне. Тому німці живуть на порядок краще ніж руські.
Але виведення з ринку 1 мільйона барелів/день - це величезна проблема. Почнеться дефіцит.
А РФ добуває 10 мільйонів барелів в день.
За газ я взагалі мовчу. Його замінити взагалі немає ні чим ні звідки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:18

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:А РФ добуває 10 мільйонів барелів в день.
1 Нас не цікавить скільки він видобуває
Нас цікавить скільки він продає на зовнішній ринок
2 Так само, треба памятати , що не продавши нафту-росія не купить споживчі товари виготовленні в Європі/США..а значить на виготовлення цих товарів не потрібно буде купувати ресурси(читай ту саму нафту)...
3 По газу - його можна замінити електрикою дуже швидко..якщо німці погодяться відтермінувати перехід на зелену енергетику і не будуть виводити прискореними темпами з енергобалансу вугільні і АЕС....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:52

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:А РФ добуває 10 мільйонів барелів в день.
1 Нас не цікавить скільки він видобуває
Нас цікавить скільки він продає на зовнішній ринок
2 Так само, треба памятати , що не продавши нафту-росія не купить споживчі товари виготовленні в Європі/США..а значить на виготовлення цих товарів не потрібно буде купувати ресурси(читай ту саму нафту)...
3 По газу - його можна замінити електрикою дуже швидко..якщо німці погодяться відтермінувати перехід на зелену енергетику і не будуть виводити прискореними темпами з енергобалансу вугільні і АЕС....

1. 5 мільйонів експортує тільки нафти + нафтопродукти(припустимо 2 мільйони).
З нафтою є надія, що коли ціна підніметься, наприклад до 150$, то споживання впаде.
2. Це мізер.
3. Наскільки я розбираюсь - не може швидко. Будуть закупляти скраплений газ. Але відповідно десь його буде бракувати.
"не будуть виводити" - це не збільшує виробництво.
В Німеччину взагалі віри дуже мало, тому що туди йде прямий газопровід і відповідно ціна газу "дуже смачна". Не дарма вони СП-2 будували. Хотіли ще більше газу.
andrijk777
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