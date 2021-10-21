Додано: Пон 21 бер, 2022 16:38

andrijk777 написав: vitaliian написав: На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборота

Как следует из исследования FinExpertiza, оборот России со странами, не поддержавшими санкции, в 2021 году составил $ 359,8 млрд., или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% экспорта и 48,6% импорта.

Главным торговым партнёром России в последние годы был Евросоюз: на него в 2021 году пришлось 35,9% российского товарооборота ($282 млрд). Доля Китая в два раза меньше - 17,9% ($140,7 млрд). На страны, которые ввели санкции против РФ, в 2021 году приходилось более 54% российского товарооборотаКак следует из исследования FinExpertiza, оборот России со странами, не поддержавшими санкции, в 2021 году составил $ 359,8 млрд., или около 45,8% от всей внешней торговли: 44,2% экспорта и 48,6% импорта.Главным торговым партнёром России в последние годы был Евросоюз: на него в 2021 году пришлось 35,9% российского товарооборота ($282 млрд). Доля Китая в два раза меньше - 17,9% ($140,7 млрд). Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ.

Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$.

А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю.

Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости. Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ.Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$.А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю.Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости.

Спробуйте глянути на проблему - комплексніше..1 Як не дивно це прозвучить - але росія почала війну гарячу...тому що програла війну економічну..Скільки б вона не продавала нафти/газу/металу...вона завжди буде біднішою від тієї ж Німеччини ,яка купує 100 тон нафти , 10000 м3 газу і 10 тон металу - а навзамін на всю суму віддає одне авто , виготовлення якого потребувало 10 тонн нафти, 1000 м3 газу і 2 тонн металу.....2 Під час війни - падає а не росте споживання енергоресурсів..аджеа - порівняйте свої витрати січня 2022 і березня 2022?б - згадайте що зупинився туризмв - згадайте що зупинилось 70% нашої економіки ...і ця зупинка не збільшення роботи Західних економік..як правило гуманітарка і зброя яку нам надають була виготовленна ще до війни і споживання на Заході також скоротилось3 Так після війни споживання енергоресурсів зросте...але ділити цю шкурку будуть переможці..а росії тут нічого не світить (2% світової економіки не може виграти у 60% явно ворожих +38% нейтральних)4 Та сама Європа може відмінити виведення мирного атому з енергобалансу....Так що та частка нафти яку пропонує росія, легко може виявитись не востребованою на ринку...+ на якийсь час країни можуть відкрити свої стратегічні резерви ( а нафти там точно більше ніж може видати на ринок росія на протязі до пів року)