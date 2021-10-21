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на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 13141516 Додано: Пон 21 бер, 2022 20:11 andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав: А РФ добуває 10 мільйонів барелів в день. А РФ добуває 10 мільйонів барелів в день. 1 Нас не цікавить скільки він видобуває

Нас цікавить скільки він продає на зовнішній ринок

2 Так само, треба памятати , що не продавши нафту-росія не купить споживчі товари виготовленні в Європі/США..а значить на виготовлення цих товарів не потрібно буде купувати ресурси(читай ту саму нафту)...

3 По газу - його можна замінити електрикою дуже швидко..якщо німці погодяться відтермінувати перехід на зелену енергетику і не будуть виводити прискореними темпами з енергобалансу вугільні і АЕС.... 1 Нас не цікавить скільки він видобуваєНас цікавить скільки він продає на зовнішній ринок2 Так само, треба памятати , що не продавши нафту-росія не купить споживчі товари виготовленні в Європі/США..а значить на виготовлення цих товарів не потрібно буде купувати ресурси(читай ту саму нафту)...3 По газу - його можна замінити електрикою дуже швидко..якщо німці погодяться відтермінувати перехід на зелену енергетику і не будуть виводити прискореними темпами з енергобалансу вугільні і АЕС....

1. 5 мільйонів експортує тільки нафти + нафтопродукти(припустимо 2 мільйони).

З нафтою є надія, що коли ціна підніметься, наприклад до 150$, то споживання впаде.

2. Це мізер.

3. Наскільки я розбираюсь - не може швидко. Будуть закупляти скраплений газ. Але відповідно десь його буде бракувати.

"не будуть виводити" - це не збільшує виробництво.

В Німеччину взагалі віри дуже мало, тому що туди йде прямий газопровід і відповідно ціна газу "дуже смачна". Не дарма вони СП-2 будували. Хотіли ще більше газу. 1. 5 мільйонів експортує тільки нафти + нафтопродукти(припустимо 2 мільйони).З нафтою є надія, що коли ціна підніметься, наприклад до 150$, то споживання впаде.2. Це мізер.3. Наскільки я розбираюсь - не може швидко. Будуть закупляти скраплений газ. Але відповідно десь його буде бракувати."не будуть виводити" - це не збільшує виробництво.В Німеччину взагалі віри дуже мало, тому що туди йде прямий газопровід і відповідно ціна газу "дуже смачна". Не дарма вони СП-2 будували. Хотіли ще більше газу. Давайте по порядку

1 Видобуток-10 млн барелів-споживання 3,2 млн= 6,8 млн теоретично продають з яких 0,2 млн барелів споживає білорусь=6,6 млн барелів може продати? це нафта+нафтопродукти)

2 Про мізер....

Два роки тому була суперечка..суть в наступному

Ціна нафти впала..тепер саудити втративши 4 млрд доларів не куплять в німців авто на цих 4 млрд доларів

Я ж як аргумент писав

але німці зекономлять на падінні цін на нафту 4 млрд доларів..тому можуть собі позволити на 4 млрд менше продати саудитам....

Тому

Країна яка споживала імпорту на 200 млрд доларів..а тепер за рахунок санкцій втратить можливість спожити на 100 млрд доларів...дозволить експортерам не виготовляти товарів на 100 млрд і зекономити при цьому закупку енергоносіїв на приблизно 20 млрд доларів (еквівалент 200 млн барелів ....тобто ще 10% економії...)

от і виходить

100 млн барелів в день споживає весь світ..з яких 10 млн барелів добувала росія..але при санкціях (100% заборона..чого не буде ніколи..нафта в обмін на їжу) ...вийде що світу треба буде знайти 3-4 млн та й то не факт..



ПС

В 2020 в порівнянні з 2019 - росія вже втратила 9% добутку Давайте по порядку1 Видобуток-10 млн барелів-споживання 3,2 млн= 6,8 млн теоретично продають з яких 0,2 млн барелів споживає білорусь=6,6 млн барелів може продати? це нафта+нафтопродукти)2 Про мізер....Два роки тому була суперечка..суть в наступномуЦіна нафти впала..тепер саудити втративши 4 млрд доларів не куплять в німців авто на цих 4 млрд доларівЯ ж як аргумент писавале німці зекономлять на падінні цін на нафту 4 млрд доларів..тому можуть собі позволити на 4 млрд менше продати саудитам....ТомуКраїна яка споживала імпорту на 200 млрд доларів..а тепер за рахунок санкцій втратить можливість спожити на 100 млрд доларів...дозволить експортерам не виготовляти товарів на 100 млрд і зекономити при цьому закупку енергоносіїв на приблизно 20 млрд доларів (еквівалент 200 млн барелів ....тобто ще 10% економії...)от і виходить100 млн барелів в день споживає весь світ..з яких 10 млн барелів добувала росія..але при санкціях (100% заборона..чого не буде ніколи..нафта в обмін на їжу) ...вийде що світу треба буде знайти 3-4 млн та й то не факт..ПСВ 2020 в порівнянні з 2019 - росія вже втратила 9% добутку budivelnik

Повідомлень: 25556 З нами з: 15.01.09 Подякував: 247 раз. Подякували: 2890 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 бер, 2022 20:52

https://zaxid.net/hakeri_anonymous_prig ... i_n1539125 Хакери Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують працювати в Росії greenozon Повідомлень: 12980 З нами з: 01.06.14 Подякував: 246 раз. Подякували: 1139 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 бер, 2022 21:17 andrijk777 написав: Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ.

Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$.

А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю.

Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости. Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ.Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$.А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю.Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости.

Такую мантру в Мордоре карлику надо перед сном гундеть.

Сегодня на ProFinance. Ru

Звездный инвестор предлагает Европе покупать российскую нефть с 50% скидкой

Такой подход убил бы сразу двух зайцев: сократил доходы РФ и не привел бы к резкому сокращению предложения на мировом рынке нефти, полагает управляющий Andurand Capital Management Пьер Андюранд.

Самой большой проблемой, с которой столкнется Европа в случае введения эмбарго на поставки российской нефти, станет экономическая и финансовая боль. Однако один звездный управляющий хедж-фондом предлагает способ смягчения этой боли.

Пьер Андюранд*, сырьевой фонд которого заработал в этом году уже 109%, предлагает вместо введения прямого запрета на импорт нефти из РФ повысить ставку налога таким образом, чтобы европейские правительства, которые не могут найти альтернативных поставщиков, покупали бы ее со скидкой 50%. По мнению инвестора, такой подход убил бы сразу двух зайцев: 1) сократил доходы РФ, и 2) не привел бы к резкому сокращению предложения на мировом рынке нефти.

Впрочем, Пьер Андюранд, который ждет, что в этом году цены на нефть вырастут до $200 за баррель, вероятно, был бы рад и введению эмбарго на поставки черного золота из РФ.

Управляющий хедж-фондом предлагает и другой вариант распределения выручки, которую Россия будет получать от продажи нефти в Европу. Например, покупатели могли бы переводить 30% стоимости поставок напрямую Москве, а остальные 70% — на специальный счет эскроу, предназначенный для восстановления Украины. Такую мантру в Мордоре карлику надо перед сном гундеть.Сегодня на ProFinance. RuЗвездный инвестор предлагает Европе покупать российскую нефть с 50% скидкойТакой подход убил бы сразу двух зайцев: сократил доходы РФ и не привел бы к резкому сокращению предложения на мировом рынке нефти, полагает управляющий Andurand Capital Management Пьер Андюранд.Самой большой проблемой, с которой столкнется Европа в случае введения эмбарго на поставки российской нефти, станет экономическая и финансовая боль. Однако один звездный управляющий хедж-фондом предлагает способ смягчения этой боли.Пьер Андюранд*, сырьевой фонд которого заработал в этом году уже 109%, предлагает вместо введения прямого запрета на импорт нефти из РФ повысить ставку налога таким образом, чтобы европейские правительства, которые не могут найти альтернативных поставщиков, покупали бы ее со скидкой 50%. По мнению инвестора, такой подход убил бы сразу двух зайцев: 1) сократил доходы РФ, и 2) не привел бы к резкому сокращению предложения на мировом рынке нефти.Впрочем, Пьер Андюранд, который ждет, что в этом году цены на нефть вырастут до $200 за баррель, вероятно, был бы рад и введению эмбарго на поставки черного золота из РФ.Управляющий хедж-фондом предлагает и другой вариант распределения выручки, которую Россия будет получать от продажи нефти в Европу. Например, покупатели могли бы переводить 30% стоимости поставок напрямую Москве, а остальные 70% — на специальный счет эскроу, предназначенный для восстановления Украины. ТИХИЙ

Повідомлень: 3107 З нами з: 10.10.10 Подякував: 125 раз. Подякували: 367 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 бер, 2022 21:34 Банковская группа BNP Paribas приостанавливает операции в РФ — Bloomberg



Подробностей нет (может тоже "приостанавливают инвестиции в маркетинг"?) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 16079 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9301 раз. Подякували: 4455 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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