Давайте по порядкуandrijk777 написав:budivelnik написав:1 Нас не цікавить скільки він видобуває
Нас цікавить скільки він продає на зовнішній ринок
2 Так само, треба памятати , що не продавши нафту-росія не купить споживчі товари виготовленні в Європі/США..а значить на виготовлення цих товарів не потрібно буде купувати ресурси(читай ту саму нафту)...
3 По газу - його можна замінити електрикою дуже швидко..якщо німці погодяться відтермінувати перехід на зелену енергетику і не будуть виводити прискореними темпами з енергобалансу вугільні і АЕС....
1. 5 мільйонів експортує тільки нафти + нафтопродукти(припустимо 2 мільйони).
З нафтою є надія, що коли ціна підніметься, наприклад до 150$, то споживання впаде.
2. Це мізер.
3. Наскільки я розбираюсь - не може швидко. Будуть закупляти скраплений газ. Але відповідно десь його буде бракувати.
"не будуть виводити" - це не збільшує виробництво.
В Німеччину взагалі віри дуже мало, тому що туди йде прямий газопровід і відповідно ціна газу "дуже смачна". Не дарма вони СП-2 будували. Хотіли ще більше газу.
1 Видобуток-10 млн барелів-споживання 3,2 млн= 6,8 млн теоретично продають з яких 0,2 млн барелів споживає білорусь=6,6 млн барелів може продати? це нафта+нафтопродукти)
2 Про мізер....
Два роки тому була суперечка..суть в наступному
Ціна нафти впала..тепер саудити втративши 4 млрд доларів не куплять в німців авто на цих 4 млрд доларів
Я ж як аргумент писав
але німці зекономлять на падінні цін на нафту 4 млрд доларів..тому можуть собі позволити на 4 млрд менше продати саудитам....
Тому
Країна яка споживала імпорту на 200 млрд доларів..а тепер за рахунок санкцій втратить можливість спожити на 100 млрд доларів...дозволить експортерам не виготовляти товарів на 100 млрд і зекономити при цьому закупку енергоносіїв на приблизно 20 млрд доларів (еквівалент 200 млн барелів ....тобто ще 10% економії...)
от і виходить
100 млн барелів в день споживає весь світ..з яких 10 млн барелів добувала росія..але при санкціях (100% заборона..чого не буде ніколи..нафта в обмін на їжу) ...вийде що світу треба буде знайти 3-4 млн та й то не факт..
ПС
В 2020 в порівнянні з 2019 - росія вже втратила 9% добутку