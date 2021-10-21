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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:11

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:А РФ добуває 10 мільйонів барелів в день.
1 Нас не цікавить скільки він видобуває
Нас цікавить скільки він продає на зовнішній ринок
2 Так само, треба памятати , що не продавши нафту-росія не купить споживчі товари виготовленні в Європі/США..а значить на виготовлення цих товарів не потрібно буде купувати ресурси(читай ту саму нафту)...
3 По газу - його можна замінити електрикою дуже швидко..якщо німці погодяться відтермінувати перехід на зелену енергетику і не будуть виводити прискореними темпами з енергобалансу вугільні і АЕС....

1. 5 мільйонів експортує тільки нафти + нафтопродукти(припустимо 2 мільйони).
З нафтою є надія, що коли ціна підніметься, наприклад до 150$, то споживання впаде.
2. Це мізер.
3. Наскільки я розбираюсь - не може швидко. Будуть закупляти скраплений газ. Але відповідно десь його буде бракувати.
"не будуть виводити" - це не збільшує виробництво.
В Німеччину взагалі віри дуже мало, тому що туди йде прямий газопровід і відповідно ціна газу "дуже смачна". Не дарма вони СП-2 будували. Хотіли ще більше газу.
Давайте по порядку
1 Видобуток-10 млн барелів-споживання 3,2 млн= 6,8 млн теоретично продають з яких 0,2 млн барелів споживає білорусь=6,6 млн барелів може продати? це нафта+нафтопродукти)
2 Про мізер....
Два роки тому була суперечка..суть в наступному
Ціна нафти впала..тепер саудити втративши 4 млрд доларів не куплять в німців авто на цих 4 млрд доларів
Я ж як аргумент писав
але німці зекономлять на падінні цін на нафту 4 млрд доларів..тому можуть собі позволити на 4 млрд менше продати саудитам....
Тому
Країна яка споживала імпорту на 200 млрд доларів..а тепер за рахунок санкцій втратить можливість спожити на 100 млрд доларів...дозволить експортерам не виготовляти товарів на 100 млрд і зекономити при цьому закупку енергоносіїв на приблизно 20 млрд доларів (еквівалент 200 млн барелів ....тобто ще 10% економії...)
от і виходить
100 млн барелів в день споживає весь світ..з яких 10 млн барелів добувала росія..але при санкціях (100% заборона..чого не буде ніколи..нафта в обмін на їжу) ...вийде що світу треба буде знайти 3-4 млн та й то не факт..

ПС
В 2020 в порівнянні з 2019 - росія вже втратила 9% добутку
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:52

Хакери Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують працювати в Росії
https://zaxid.net/hakeri_anonymous_prig ... i_n1539125
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:17

  andrijk777 написав:Товарооборот це круто, але є маленька проблемка - світу потрібні рос. нафта і газ.
Окрема країна наприклад США можуть ввести ембарго, але це нічого не змінює, ринок глобальний і РФ продасть цю нафту комусь іншому без проблем. Ну з дисконтом, але 10-20% дисконту це взагалі не критично при ціні нафти 100$.
А якщо продасть, то зможе купити. Не купить в США, купить в Китаю.
Тому товарооборот з Європою/США буде падати, з Китаєм рости.

Такую мантру в Мордоре карлику надо перед сном гундеть.
Сегодня на ProFinance. Ru
Звездный инвестор предлагает Европе покупать российскую нефть с 50% скидкой
Такой подход убил бы сразу двух зайцев: сократил доходы РФ и не привел бы к резкому сокращению предложения на мировом рынке нефти, полагает управляющий Andurand Capital Management Пьер Андюранд.
Самой большой проблемой, с которой столкнется Европа в случае введения эмбарго на поставки российской нефти, станет экономическая и финансовая боль. Однако один звездный управляющий хедж-фондом предлагает способ смягчения этой боли.
Пьер Андюранд*, сырьевой фонд которого заработал в этом году уже 109%, предлагает вместо введения прямого запрета на импорт нефти из РФ повысить ставку налога таким образом, чтобы европейские правительства, которые не могут найти альтернативных поставщиков, покупали бы ее со скидкой 50%. По мнению инвестора, такой подход убил бы сразу двух зайцев: 1) сократил доходы РФ, и 2) не привел бы к резкому сокращению предложения на мировом рынке нефти.
Впрочем, Пьер Андюранд, который ждет, что в этом году цены на нефть вырастут до $200 за баррель, вероятно, был бы рад и введению эмбарго на поставки черного золота из РФ.
Управляющий хедж-фондом предлагает и другой вариант распределения выручки, которую Россия будет получать от продажи нефти в Европу. Например, покупатели могли бы переводить 30% стоимости поставок напрямую Москве, а остальные 70% — на специальный счет эскроу, предназначенный для восстановления Украины.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:34

Банковская группа BNP Paribas приостанавливает операции в РФ — Bloomberg

Подробностей нет (может тоже "приостанавливают инвестиции в маркетинг"?)
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:55

  ТИХИЙ написав:Звездный инвестор предлагает Европе покупать российскую нефть с 50% скидкой

Я вже думав над таким.
Це дійсно ідеальний варіант! Тим більше при такому варіанті 10-20% можна легко віддавати Україні.
Я не розумію чому цей варіант не впроваджують.
andrijk777
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