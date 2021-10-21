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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:55

  ТИХИЙ написав:Звездный инвестор предлагает Европе покупать российскую нефть с 50% скидкой

Я вже думав над таким.
Це дійсно ідеальний варіант! Тим більше при такому варіанті 10-20% можна легко віддавати Україні.
Я не розумію чому цей варіант не впроваджують.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 09:45

Из русского ТГ канала



«Русские в Украине умирают за то, чтобы у них не было сахара, гигиенических прокладок, запчастей для автомобилей.

За то, чтобы 400 граммов макарон стоили 100 рублей.

Чтобы детей в детсадах ставили на колени в форме буквы Z с новой свастикой в руках.

За время войны в Украине (24 дня)
сахар подорожал с 50 рублей до 80 рублей.

Бумага для ксерокса — с 250 рублей до 1500 рублей.

Авто (китайские) сразу на миллион рублей.

Доллар и евро — с 70 и 80 рублей до 110 и 120 рублей.

«Поговорили со знакомыми из Калуги:
— Наш автозавод временно остановили, но мы не переживаем. Просто отдохнем месяц-другой, и будем другие машины собирать из отечественных комплектующих»

Москва.

Начались массовые кражи колес у автомобилей.

Достаточно было перестать поставлять в Россию шины и поднять цены на автозапчасти.

Город Глуповъ
https://t.me/veraafanasyeva
.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 10:05, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:57

3 дні героїчно блокують тисячі фур на кордоні до рб і рф!
черга на десятки кілометрів!!!

https://www.facebook.com/zenia.klimakin ... 618194918/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 17:36

  stryzhko написав:
Ukrainian написав:Сподіваюсь Renault теж піде з рашки.

Там ситуація неоднозначна: вони там є і наче нема:))
https://youtu.be/WMUBQM6clhw

Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві. Це рішення має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, повідомляють джерела Reuters
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:15

  Ukrainian написав:
  stryzhko написав:
Ukrainian написав:Сподіваюсь Renault теж піде з рашки.

Там ситуація неоднозначна: вони там є і наче нема:))
https://youtu.be/WMUBQM6clhw

Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві. Це рішення має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, повідомляють джерела Reuters

Это ничего не меняет, кроме имиджевых потерь будут их логаны стоять непроданными из-за роста цены комплектующих, логистики и как следствие ценника на готовое авто. Потом придут к тому что продавать 500 авто в год нерентабельно.

Так же вангую байкот всего западного, пойдут оттуда сами Ашан и Мерлен и без наших намёков.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 23:31

--------
Это ничего не меняет, кроме имиджевых потерь будут их логаны стоять непроданными из-за роста цены комплектующих, логистики и как следствие ценника на готовое авто. Потом придут к тому что продавать 500 авто в год нерентабельно.

Так же вангую байкот всего западного, пойдут оттуда сами Ашан и Мерлен и без наших намёков.[/quote]




самі не пайдут, вони упороті (вже мали доста часу щоб збритись)
але наш місцевий Дубілет молодший робить супер круту справу
от він їм і поможе

а ще хакери - група Anonymous направить їхні запливші мозги жиром і бабками в правильному напрямку
greenozon
 
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