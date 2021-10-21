Я вже думав над таким.
Це дійсно ідеальний варіант! Тим більше при такому варіанті 10-20% можна легко віддавати Україні.
Я не розумію чому цей варіант не впроваджують.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 21 бер, 2022 22:55
Додано: Вів 22 бер, 2022 09:45
Из русского ТГ канала
«Русские в Украине умирают за то, чтобы у них не было сахара, гигиенических прокладок, запчастей для автомобилей.
За то, чтобы 400 граммов макарон стоили 100 рублей.
Чтобы детей в детсадах ставили на колени в форме буквы Z с новой свастикой в руках.
За время войны в Украине (24 дня)
сахар подорожал с 50 рублей до 80 рублей.
Бумага для ксерокса — с 250 рублей до 1500 рублей.
Авто (китайские) сразу на миллион рублей.
Доллар и евро — с 70 и 80 рублей до 110 и 120 рублей.
«Поговорили со знакомыми из Калуги:
— Наш автозавод временно остановили, но мы не переживаем. Просто отдохнем месяц-другой, и будем другие машины собирать из отечественных комплектующих»
Москва.
Начались массовые кражи колес у автомобилей.
Достаточно было перестать поставлять в Россию шины и поднять цены на автозапчасти.
Город Глуповъ
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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 10:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:57
3 дні героїчно блокують тисячі фур на кордоні до рб і рф!
черга на десятки кілометрів!!!
Додано: Вів 22 бер, 2022 17:36
Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві. Це рішення має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, повідомляють джерела Reuters
Додано: Вів 22 бер, 2022 18:15
Это ничего не меняет, кроме имиджевых потерь будут их логаны стоять непроданными из-за роста цены комплектующих, логистики и как следствие ценника на готовое авто. Потом придут к тому что продавать 500 авто в год нерентабельно.
Так же вангую байкот всего западного, пойдут оттуда сами Ашан и Мерлен и без наших намёков.
Додано: Вів 22 бер, 2022 23:31
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Это ничего не меняет, кроме имиджевых потерь будут их логаны стоять непроданными из-за роста цены комплектующих, логистики и как следствие ценника на готовое авто. Потом придут к тому что продавать 500 авто в год нерентабельно.
Так же вангую байкот всего западного, пойдут оттуда сами Ашан и Мерлен и без наших намёков.[/quote]
самі не пайдут, вони упороті (вже мали доста часу щоб збритись)
але наш місцевий Дубілет молодший робить супер круту справу
от він їм і поможе
а ще хакери - група Anonymous направить їхні запливші мозги жиром і бабками в правильному напрямку
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