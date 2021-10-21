Я вже думав над таким.
Це дійсно ідеальний варіант! Тим більше при такому варіанті 10-20% можна легко віддавати Україні.
Я не розумію чому цей варіант не впроваджують.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 21 бер, 2022 22:55
Додано: Вів 22 бер, 2022 09:45
Из русского ТГ канала
«Русские в Украине умирают за то, чтобы у них не было сахара, гигиенических прокладок, запчастей для автомобилей.
За то, чтобы 400 граммов макарон стоили 100 рублей.
Чтобы детей в детсадах ставили на колени в форме буквы Z с новой свастикой в руках.
За время войны в Украине (24 дня)
сахар подорожал с 50 рублей до 80 рублей.
Бумага для ксерокса — с 250 рублей до 1500 рублей.
Авто (китайские) сразу на миллион рублей.
Доллар и евро — с 70 и 80 рублей до 110 и 120 рублей.
«Поговорили со знакомыми из Калуги:
— Наш автозавод временно остановили, но мы не переживаем. Просто отдохнем месяц-другой, и будем другие машины собирать из отечественных комплектующих»
Москва.
Начались массовые кражи колес у автомобилей.
Достаточно было перестать поставлять в Россию шины и поднять цены на автозапчасти.
Город Глуповъ
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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 10:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 22 бер, 2022 14:57
3 дні героїчно блокують тисячі фур на кордоні до рб і рф!
черга на десятки кілометрів!!!
Додано: Вів 22 бер, 2022 17:36
Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві. Це рішення має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, повідомляють джерела Reuters
Додано: Вів 22 бер, 2022 18:15
Это ничего не меняет, кроме имиджевых потерь будут их логаны стоять непроданными из-за роста цены комплектующих, логистики и как следствие ценника на готовое авто. Потом придут к тому что продавать 500 авто в год нерентабельно.
Так же вангую байкот всего западного, пойдут оттуда сами Ашан и Мерлен и без наших намёков.
Додано: Вів 22 бер, 2022 23:31
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Это ничего не меняет, кроме имиджевых потерь будут их логаны стоять непроданными из-за роста цены комплектующих, логистики и как следствие ценника на готовое авто. Потом придут к тому что продавать 500 авто в год нерентабельно.
Так же вангую байкот всего западного, пойдут оттуда сами Ашан и Мерлен и без наших намёков.[/quote]
самі не пайдут, вони упороті (вже мали доста часу щоб збритись)
але наш місцевий Дубілет молодший робить супер круту справу
от він їм і поможе
а ще хакери - група Anonymous направить їхні запливші мозги жиром і бабками в правильному напрямку
Додано: Сер 23 бер, 2022 07:12
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:16
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Не влезай в кредит — убьет процентом
С ростом ключевой ставки ЦБ до 20% 28 февраля россияне, планирующие оформление кредитов, схватились за головы. Работа на прежних условиях стала для банков невыгодной, процентные ставки взлетели. Ладно хоть ст.29 закона «О банках» обеспечивает неприкосновенность ставок по уже оформленным договорам.
Ипотека
На рынке недвижимости паника. Ставки по ипотеке стали очень высокими: Сбербанк — от 19%, ВТБ — от 22,4%, Газпромбанк — от 24,1%, Открытие — от 21,79%, Россельхозбанк — от 23,5%. За последние несколько дней рост выдачи ипотеки по программе поддержки молодых семей вырос от 30% до 60%.
До конца марта сохраняются возможности взять ипотеку на льготных условиях:
— Использование материнского капитала в качестве первого взноса или в счет оплаты основного долга.
— Получение ставки до 6%, которая полагается определенным категориям граждан: семьи с детьми, рожденными до с 1 января 2018 года, семьи с детьми-инвалидами, бюджетники.
— Получение 450 тыс ₽ на жилье при рождении третьего и последующего детей после 1 января 2018 года.
— Получение ставки до 7% при покупке жилья непосредственно у застройщика.
— Получение ставки от 0,01 до 3% при покупке жилья в сельской местности.
Минстрой пообещал в ближайшее время представить новые критерии для выдачи льготной ипотеки. Власти планируют сохранить часть программ, но допускают повышение ставок.
Потребительские кредиты
В первые дни после повышения ставки ЦБ банки прекратили прием заявок на новые потребительские кредиты. Возобновление услуги сопровождалось существенным повышением ставок: Сбербанк — до 29,9%, ВТБ — до 35,3%, Газпромбанк — до 30,9%, Хоум Кредит — 39,9%, Тинькофф — до 40%, Альфа-Банк — до 50%, Россельхозбанк — до 23,9%.
Новые условия ставят в трудное положение магазины, оформляющие товар в кредит и рассрочку:
— Розничные сети стали отказывать клиентам в предоставлении рассрочки. Это своего рода скидка, которая, по мнению экспертов, может привести к еще большему росту цен.
— Кредиты сохранятся, но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданный товар (особенно техника и электроника) в рублях может уже значительно подорожать.
Автокредитование
Средняя ставка по автокредиту до повышения ключевой ставки ЦБ составляла 15,34% на новые автомобили и 17,27% на машины с пробегом. Сейчас же она колеблется от 22% до 30%, но может быть и выше в зависимости от суммы кредита и срока договора.
Спрос на автокредиты на фоне ажиотажа в последнюю неделю февраля вырос — автомобили воспринимаются людьми как возможность защитить накопления. Однако резкий рост ключевой ставки быстро охладил рынок. С 1 марта фиксируется нисходящий тренд по спросу.
Влияющим на ставку фактором стала и отмена ЦБ с 25 февраля ограничения на так называемую предельную стоимость кредита (ПСК). До этого по закону предельные ставки по автокредитам не могли более чем на треть превышать процентный уровень, который регулятор устанавливает раз в квартал. В текущих условиях этот уровень сильно отстает от темпов роста ключевой ставки, поэтому ограничение было снято до 30 июня 2022 года.
Микрозаймы
Спрос на них вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя сумма займа сейчас составляет почти 8,5 тыс. ₽, что на 12% выше прошлогодних показателей.
Чаще всего россияне берут деньги для оплаты дорожающих товаров и услуг. К примеру, в течение одной недели произошло полуторакратное увеличение доли займов, оформленных на ремонт автомобилей и приобретение запчастей к ним.
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:14
В Ялте начали закрываться магазины
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