Додано: Сер 23 бер, 2022 10:16

Не влезай в кредит — убьет процентом



С ростом ключевой ставки ЦБ до 20% 28 февраля россияне, планирующие оформление кредитов, схватились за головы. Работа на прежних условиях стала для банков невыгодной, процентные ставки взлетели. Ладно хоть ст.29 закона «О банках» обеспечивает неприкосновенность ставок по уже оформленным договорам.



Ипотека



На рынке недвижимости паника. Ставки по ипотеке стали очень высокими: Сбербанк — от 19%, ВТБ — от 22,4%, Газпромбанк — от 24,1%, Открытие — от 21,79%, Россельхозбанк — от 23,5%. За последние несколько дней рост выдачи ипотеки по программе поддержки молодых семей вырос от 30% до 60%.



До конца марта сохраняются возможности взять ипотеку на льготных условиях:



— Использование материнского капитала в качестве первого взноса или в счет оплаты основного долга.

— Получение ставки до 6%, которая полагается определенным категориям граждан: семьи с детьми, рожденными до с 1 января 2018 года, семьи с детьми-инвалидами, бюджетники.

— Получение 450 тыс ₽ на жилье при рождении третьего и последующего детей после 1 января 2018 года.

— Получение ставки до 7% при покупке жилья непосредственно у застройщика.

— Получение ставки от 0,01 до 3% при покупке жилья в сельской местности.



Минстрой пообещал в ближайшее время представить новые критерии для выдачи льготной ипотеки. Власти планируют сохранить часть программ, но допускают повышение ставок.



Потребительские кредиты



В первые дни после повышения ставки ЦБ банки прекратили прием заявок на новые потребительские кредиты. Возобновление услуги сопровождалось существенным повышением ставок: Сбербанк — до 29,9%, ВТБ — до 35,3%, Газпромбанк — до 30,9%, Хоум Кредит — 39,9%, Тинькофф — до 40%, Альфа-Банк — до 50%, Россельхозбанк — до 23,9%.



Новые условия ставят в трудное положение магазины, оформляющие товар в кредит и рассрочку:



— Розничные сети стали отказывать клиентам в предоставлении рассрочки. Это своего рода скидка, которая, по мнению экспертов, может привести к еще большему росту цен.

— Кредиты сохранятся, но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданный товар (особенно техника и электроника) в рублях может уже значительно подорожать.



Автокредитование



Средняя ставка по автокредиту до повышения ключевой ставки ЦБ составляла 15,34% на новые автомобили и 17,27% на машины с пробегом. Сейчас же она колеблется от 22% до 30%, но может быть и выше в зависимости от суммы кредита и срока договора.



Спрос на автокредиты на фоне ажиотажа в последнюю неделю февраля вырос — автомобили воспринимаются людьми как возможность защитить накопления. Однако резкий рост ключевой ставки быстро охладил рынок. С 1 марта фиксируется нисходящий тренд по спросу.



Влияющим на ставку фактором стала и отмена ЦБ с 25 февраля ограничения на так называемую предельную стоимость кредита (ПСК). До этого по закону предельные ставки по автокредитам не могли более чем на треть превышать процентный уровень, который регулятор устанавливает раз в квартал. В текущих условиях этот уровень сильно отстает от темпов роста ключевой ставки, поэтому ограничение было снято до 30 июня 2022 года.



Микрозаймы



Спрос на них вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя сумма займа сейчас составляет почти 8,5 тыс. ₽, что на 12% выше прошлогодних показателей.



Чаще всего россияне берут деньги для оплаты дорожающих товаров и услуг. К примеру, в течение одной недели произошло полуторакратное увеличение доли займов, оформленных на ремонт автомобилей и приобретение запчастей к ним.