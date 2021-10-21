Nestle has more than 7,000 employees and six factories in Russia, where products like confectionery and coffee are made, and generated about 2% of total revenue there last year. As the war rages in Ukraine, our activities in Russia will focus on providing essential food, such as infant food and medical/hospital nutrition — not on making a profit,” Nestle said in the statement. “This approach is in line with our purpose and values. It upholds the principle of ensuring the basic right to food.” The company is in the process of identifying solutions for its factories and employees in Russia, who will continue to be paid, a spokesperson said, adding the move means Nestle will suspend most of its pre-war sales volume and production volume in Russia. https://www.bloomberg.com/news/articles ... essentials
Нестле продовжить годувати країну агресора. Що теж варто пам’ятати що компанії які ідуть чи ставлять на паузу рашу продовжують плати зарплати кацапам (західна етика та ціності) тому поки що це не сильно по них б’є .
Вкладчик1234 написав:Банковская группа BNP Paribas приостанавливает операции в РФ — Bloomberg
Подробностей нет (может тоже "приостанавливают инвестиции в маркетинг"?)
как-то странно, что не слышно возмущений насчет Raiffeisen, который благополучно работает и в Украине, и в РФ (последнее, что встретилось это то, что "рассматриваются различные варианты"). может что-то пропустил.
вот жеж упороті! отримали на горіхи, а йти все рівно треба! репутація дорожче але ми запам'ятали!!! --- Рада директорів французького конгломерату Renault після критики щодо своєї роботи в РФ вирішила знову зупинити виробництво та роздумує над діями щодо частки в російському АвтоВАЗі.
Про це повідомила пресслужба компанії за підсумками засідання у середу.
vitaliian написав:русские фуры уже блокируются в Польше
наразі неофіційно, але скоро може бути жорсткіше - ---- Министры транспорта стран Балтии и Польши выступили с призывом к ЕС запретить перевозку грузов автомобильным транспортом в Россию и Белоруссию, а также провоз грузов из этих стран. "Каждый день Россия совершает новые военные преступления против мирных жителей Украины. Мы срочно должны это остановить. Вместе с министрами транспорта Латвии, Эстонии и Польши мы призываем к дополнительным мерам ЕС по незамедлительному запрету российских и белорусских грузовых перевозок автомобильным и морским транспортом", - заявил в Twitter министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. По его словам, он подписал совместное обращение глав транспортных ведомств четырех стран в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.
Решение об оплате поставок газа из России в рублях создаст множество проблем для Сербии. Такое заявление сделал президент Александр Вучич.
«Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Всё это нам приносит только много-много новых проблем», — сказал Вучич.
«Все же глубинный смысл вчерашнего демарша Владимира Владимировича от меня ускользает.
Я ведь как понимаю смысл всех этих спецопераций по принуждению российской экономики к чему-то там?
он очень прост: "фуй вам, а не свободно конвертируемую валюту, на которую вы еще как-то можете поддерживать свое физиологическое существование".
И тут Владимир Владимирович ВНЕЗАПНО такой: "да! да! фуй нам! фуй нам
Болгария, через газотранспортную систему которой российский газ в идет Сербию и Венгрию, уже выразила нежелание оплачивать газ из РФ в рублях.