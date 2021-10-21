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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 24 бер, 2022 11:06
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Додано: Чет 24 бер, 2022 11:15
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings анулює рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які потрапили під санкції ЄС.
Рейтинги будуть анульовані до 15 квітня 2022 року.https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/24/684588/
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