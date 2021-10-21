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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 24 бер, 2022 11:06
Очередь за акциями в Саратове
Додано: Чет 24 бер, 2022 11:15
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings анулює рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які потрапили під санкції ЄС.
Рейтинги будуть анульовані до 15 квітня 2022 року.
Додано: Чет 24 бер, 2022 11:37
Что подорожало в России сильнее: акции российских компаний или повседневные товары.
Товары:
• Контактные линзы +130%,
• Pampers +130%,
• Прокладки +80%,
• Сахар +37%,
• Детская смесь для кормления +35%.
Акции 5 крупнейших российских компаний:
• Газпром +17%,
• Лукойл +17%,
• Роснефть +19%,
• Норникель +16%,
• Сбербанк +8%.
• Доллар +17% с 24 февраля.
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