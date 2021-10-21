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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:06

Очередь за акциями в Саратове

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:15

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings анулює рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які потрапили під санкції ЄС.

Рейтинги будуть анульовані до 15 квітня 2022 року.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/24/684588/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:37

Что подорожало в России сильнее: акции российских компаний или повседневные товары.

Товары:
• Контактные линзы +130%,
• Pampers +130%,
• Прокладки +80%,
• Сахар +37%,
• Детская смесь для кормления +35%.

Акции 5 крупнейших российских компаний:
• Газпром +17%,
• Лукойл +17%,
• Роснефть +19%,
• Норникель +16%,
• Сбербанк +8%.

• Доллар +17% с 24 февраля.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:49

  vitaliian написав:Акции 5 крупнейших российских компаний:
• Газпром +17%,
• Лукойл +17%,
• Роснефть +19%,
• Норникель +16%,
• Сбербанк +8%.

Це в рублях?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:52

andrijk777 хз
vitaliian
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  #<1 ... 16171819
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