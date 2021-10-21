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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 24 бер, 2022 11:06
Очередь за акциями в Саратове
Додано: Чет 24 бер, 2022 11:15
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings анулює рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які потрапили під санкції ЄС.
Рейтинги будуть анульовані до 15 квітня 2022 року.
Додано: Чет 24 бер, 2022 11:37
Что подорожало в России сильнее: акции российских компаний или повседневные товары.
Товары:
• Контактные линзы +130%,
• Pampers +130%,
• Прокладки +80%,
• Сахар +37%,
• Детская смесь для кормления +35%.
Акции 5 крупнейших российских компаний:
• Газпром +17%,
• Лукойл +17%,
• Роснефть +19%,
• Норникель +16%,
• Сбербанк +8%.
• Доллар +17% с 24 февраля.
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:49
Додано: Чет 24 бер, 2022 22:08
де гопота тримає кровно нажиті бабки?
звісно що в Швейцарії!!!
гадаю це буде самий болючий удар по рашстах
Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:15
Какие у Вазов электронные компоненты?!
"АвтоВАЗ" сообщил, что с 6 июня введет на заводах в Тольятти и Ижевске режим 4-дневной рабочей недели на 3 месяца из-за дефицита электронных компонентов
Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:25
Курочка по зёрнышку
По ценам на продовольственные товары еще 2 года назад ударила пандемия. Срыв глобальных цепочек поставок спровоцировал подорожание буквально всего минимум на 70%. В частности, пшеница стоила в середине 2020 года $5 за бушель (27 кг), а к ноябрю 2021 поднялась до $8. И было очевидно, что это не предел.
Война в Украине стала мощным катализатором глобальных проблем, в том числе в сельскохозяйственной сфере. Цены превзошли все ожидания. 7 марта бушель пшеницы в США стоил свыше $14 — таких цен не было вообще никогда, даже с поправкой на инфляцию.
Ситуация на российском рынке:
— Цена на российскую пшеницу на внутреннем рынке выросла на фоне снижения курса рубля и высокого спроса со стороны экспортеров. С 14 по 20 марта котировки в среднем увеличились на 525-550 руб. — до 16 тыс. руб. за тонну.
— По данным Минсельхоза на 17 марта на базисе FOB Новороссийск российская пшеница с протеином 12,5% стоила $440 за тонну, 23 марта — $430. Из-за ослабления рубля мировая цена стала в три раза выше внутренней.
— С 15 марта Россия ужесточила ограничения на экспорт: теперь до конца июня разрешается вывезти в страны дальнего зарубежья только 8 млн тонн пшеницы. Ограничение также коснулось других зерен — экспортировать можно не больше 3 млн тонн меслина, ячменя, ржи и кукурузы. Запрет не коснется зерна, вывозимого в качестве гуманитарной помощи и продаваемого в республики Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР, а также просто проезжающего по территории РФ транзитом.
— Введена плавающая пошлина на экспорт в рамках квоты (ставка пошлины – 70% от цены, уменьшенной на базовую ставку, т.е. $200 за тонну для пшеницы). При этом вывоз зерна из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не был ограничен ни пошлиной, ни квотой.
— Если раньше вывоз зерна сверх квоты теоретически был разрешен (при уплате 50%, но не менее €100 за тонну), то сейчас такой возможности у экспортеров больше не будет. Возможно, правительство пошло на этот шаг, потому что при цене пшеницы свыше $400 за тонну запретительная пошлина уже не выглядит такой уж запретительной.
— С 14 по 20 марта Россия экспортировала примерно 410 тыс. тонн пшеницы. Это на 10,8% больше, чем неделей ранее. По итогам марта ожидается отгрузка пшеницы в объеме 2,2 млн тонн. Основные покупатели в марте — Египет и Турция.
— Из-за подорожания пшеницы увеличится стоимость хлеба. В его цене стоимость муки — около 20-25%. Если мука подорожает на 25%, то хлеб вырастет в цене на 5%. Но есть и другая проблема — подорожала электроэнергия и логистика, а это может привести к более существенному подорожанию хлеба в рознице.
Из-за форс-мажора на рынке Россия берет потоки продовольствия под более жесткий контроль. Цены на что-либо сейчас не зависят от запасов, потому что экономические законы не работают. Проблема в падении рубля — сегодня им трудно измерить стоимость товаров. После его девальвации российскому рынку обваливаться просто некуда. Сегодня товар — валюта, а не рубль.
@stalin_gulag
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