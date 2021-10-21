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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 24 бер, 2022 11:06
Очередь за акциями в Саратове
Додано: Чет 24 бер, 2022 11:15
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings анулює рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які потрапили під санкції ЄС.
Рейтинги будуть анульовані до 15 квітня 2022 року.
Додано: Чет 24 бер, 2022 11:37
Что подорожало в России сильнее: акции российских компаний или повседневные товары.
Товары:
• Контактные линзы +130%,
• Pampers +130%,
• Прокладки +80%,
• Сахар +37%,
• Детская смесь для кормления +35%.
Акции 5 крупнейших российских компаний:
• Газпром +17%,
• Лукойл +17%,
• Роснефть +19%,
• Норникель +16%,
• Сбербанк +8%.
• Доллар +17% с 24 февраля.
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:49
Додано: Чет 24 бер, 2022 22:08
де гопота тримає кровно нажиті бабки?
звісно що в Швейцарії!!!
гадаю це буде самий болючий удар по рашстах
Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:15
Какие у Вазов электронные компоненты?!
"АвтоВАЗ" сообщил, что с 6 июня введет на заводах в Тольятти и Ижевске режим 4-дневной рабочей недели на 3 месяца из-за дефицита электронных компонентов
Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:25
Курочка по зёрнышку
По ценам на продовольственные товары еще 2 года назад ударила пандемия. Срыв глобальных цепочек поставок спровоцировал подорожание буквально всего минимум на 70%. В частности, пшеница стоила в середине 2020 года $5 за бушель (27 кг), а к ноябрю 2021 поднялась до $8. И было очевидно, что это не предел.
Война в Украине стала мощным катализатором глобальных проблем, в том числе в сельскохозяйственной сфере. Цены превзошли все ожидания. 7 марта бушель пшеницы в США стоил свыше $14 — таких цен не было вообще никогда, даже с поправкой на инфляцию.
Ситуация на российском рынке:
— Цена на российскую пшеницу на внутреннем рынке выросла на фоне снижения курса рубля и высокого спроса со стороны экспортеров. С 14 по 20 марта котировки в среднем увеличились на 525-550 руб. — до 16 тыс. руб. за тонну.
— По данным Минсельхоза на 17 марта на базисе FOB Новороссийск российская пшеница с протеином 12,5% стоила $440 за тонну, 23 марта — $430. Из-за ослабления рубля мировая цена стала в три раза выше внутренней.
— С 15 марта Россия ужесточила ограничения на экспорт: теперь до конца июня разрешается вывезти в страны дальнего зарубежья только 8 млн тонн пшеницы. Ограничение также коснулось других зерен — экспортировать можно не больше 3 млн тонн меслина, ячменя, ржи и кукурузы. Запрет не коснется зерна, вывозимого в качестве гуманитарной помощи и продаваемого в республики Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР, а также просто проезжающего по территории РФ транзитом.
— Введена плавающая пошлина на экспорт в рамках квоты (ставка пошлины – 70% от цены, уменьшенной на базовую ставку, т.е. $200 за тонну для пшеницы). При этом вывоз зерна из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не был ограничен ни пошлиной, ни квотой.
— Если раньше вывоз зерна сверх квоты теоретически был разрешен (при уплате 50%, но не менее €100 за тонну), то сейчас такой возможности у экспортеров больше не будет. Возможно, правительство пошло на этот шаг, потому что при цене пшеницы свыше $400 за тонну запретительная пошлина уже не выглядит такой уж запретительной.
— С 14 по 20 марта Россия экспортировала примерно 410 тыс. тонн пшеницы. Это на 10,8% больше, чем неделей ранее. По итогам марта ожидается отгрузка пшеницы в объеме 2,2 млн тонн. Основные покупатели в марте — Египет и Турция.
— Из-за подорожания пшеницы увеличится стоимость хлеба. В его цене стоимость муки — около 20-25%. Если мука подорожает на 25%, то хлеб вырастет в цене на 5%. Но есть и другая проблема — подорожала электроэнергия и логистика, а это может привести к более существенному подорожанию хлеба в рознице.
Из-за форс-мажора на рынке Россия берет потоки продовольствия под более жесткий контроль. Цены на что-либо сейчас не зависят от запасов, потому что экономические законы не работают. Проблема в падении рубля — сегодня им трудно измерить стоимость товаров. После его девальвации российскому рынку обваливаться просто некуда. Сегодня товар — валюта, а не рубль.
@stalin_gulag
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:58
Схоже, що у росії до такої "зради" не готувалися, тож найбагатші росіяни, які віддають перевагу рахункам у швейцарським банкам та будинкам на схилах Альп, не встигли вивести з цієї країни свої активи.
Після приєднання до санкцій, Швейцарія заморозила російської нерухомості, котів на рахунках та інших активів на сумарну суму 5,75 млрд швейцарських франків або 6,17 млрд доларів. Усі ці активи належать особам, проти яких запровадили санкції.
Загалом, за експертними оцінками, росіяни тримають у Швейцарії активів на 213 млрд доларів. Тож заморожувати та арештовувати у цій країні ще є що.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:05
Китайская нефтяная компания Sinopec приостановила переговоры с «Сибуром» об инвестировании до 500 миллионов долларов в новый газохимический завод в России — агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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