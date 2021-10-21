Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:25

Курочка по зёрнышку



По ценам на продовольственные товары еще 2 года назад ударила пандемия. Срыв глобальных цепочек поставок спровоцировал подорожание буквально всего минимум на 70%. В частности, пшеница стоила в середине 2020 года $5 за бушель (27 кг), а к ноябрю 2021 поднялась до $8. И было очевидно, что это не предел.



Война в Украине стала мощным катализатором глобальных проблем, в том числе в сельскохозяйственной сфере. Цены превзошли все ожидания. 7 марта бушель пшеницы в США стоил свыше $14 — таких цен не было вообще никогда, даже с поправкой на инфляцию.



Ситуация на российском рынке:



— Цена на российскую пшеницу на внутреннем рынке выросла на фоне снижения курса рубля и высокого спроса со стороны экспортеров. С 14 по 20 марта котировки в среднем увеличились на 525-550 руб. — до 16 тыс. руб. за тонну.



— По данным Минсельхоза на 17 марта на базисе FOB Новороссийск российская пшеница с протеином 12,5% стоила $440 за тонну, 23 марта — $430. Из-за ослабления рубля мировая цена стала в три раза выше внутренней.



— С 15 марта Россия ужесточила ограничения на экспорт: теперь до конца июня разрешается вывезти в страны дальнего зарубежья только 8 млн тонн пшеницы. Ограничение также коснулось других зерен — экспортировать можно не больше 3 млн тонн меслина, ячменя, ржи и кукурузы. Запрет не коснется зерна, вывозимого в качестве гуманитарной помощи и продаваемого в республики Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР, а также просто проезжающего по территории РФ транзитом.



— Введена плавающая пошлина на экспорт в рамках квоты (ставка пошлины – 70% от цены, уменьшенной на базовую ставку, т.е. $200 за тонну для пшеницы). При этом вывоз зерна из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не был ограничен ни пошлиной, ни квотой.



— Если раньше вывоз зерна сверх квоты теоретически был разрешен (при уплате 50%, но не менее €100 за тонну), то сейчас такой возможности у экспортеров больше не будет. Возможно, правительство пошло на этот шаг, потому что при цене пшеницы свыше $400 за тонну запретительная пошлина уже не выглядит такой уж запретительной.



— С 14 по 20 марта Россия экспортировала примерно 410 тыс. тонн пшеницы. Это на 10,8% больше, чем неделей ранее. По итогам марта ожидается отгрузка пшеницы в объеме 2,2 млн тонн. Основные покупатели в марте — Египет и Турция.



— Из-за подорожания пшеницы увеличится стоимость хлеба. В его цене стоимость муки — около 20-25%. Если мука подорожает на 25%, то хлеб вырастет в цене на 5%. Но есть и другая проблема — подорожала электроэнергия и логистика, а это может привести к более существенному подорожанию хлеба в рознице.



Из-за форс-мажора на рынке Россия берет потоки продовольствия под более жесткий контроль. Цены на что-либо сейчас не зависят от запасов, потому что экономические законы не работают. Проблема в падении рубля — сегодня им трудно измерить стоимость товаров. После его девальвации российскому рынку обваливаться просто некуда. Сегодня товар — валюта, а не рубль.



@stalin_gulag