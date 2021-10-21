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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:17

Шольц заявив, що у Москві паніка через відмову ЄС від енергоносіїв з Росії
greenozon
 
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