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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:17
Шольц заявив, що у Москві паніка через відмову ЄС від енергоносіїв з Росії
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greenozon
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