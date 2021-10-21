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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:17
Шольц заявив, що у Москві паніка через відмову ЄС від енергоносіїв з Росії
Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:40
США разрешают Chevron работать в Венесуэле. Это позволит отказаться от большого количества российской нефти в мире — СМИ.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:07
Ефект бумерангу
У простої перебувають 95 865 людей. Найбільша чисельність зазначається у москві, самарській, калузькій областях, а також санкт-петербурзі». З резервного фонду уряду на підтримку ринку праці вже виділено понад 39 млрд рублів. Більшість грошей піде «на створення тимчасових робочих місць для громадян під ризиком звільнення та організацію громадських робіт». Як повідомлялось, експерти-економісти прогнозують, що внаслідок падіння економіки після запровадження масштабних санкцій проти росії безробіття в країні охопить мільйони людей.
Навіть уявити не можу, що там буде через місяць..
Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:20
не нужно чрезмерного оптимизма, санкции начнут снимать сразу после прекращения огня, западу не нужно миллионы голодных ртов под боком с риском бунтов и революций. Эта дестабилизация всего континента. В идеале сменить пуйло на кого-то более адекватного, чтобы шустро компенсировали Украине ущерб и продолжили качать в Европу газ.
Иначе эта история затянется на десятилетия А тысячи убитых вообще никакая компенсация не воскресит.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:41
Они и не будут под боком.
1. Визовый режим решает
2. А зачем их кормить? Больше останется для делёжки после развала
3. Пустые холодильники и дефицит наоборот будут питать недовольство и "протестные настроения"
4. Потом за "ножки Буша", и макдональдс со старбаксом, выменяют какую-нибудь Сибирь
Так что ничего плохого в "голодных миллионах" для Запада нет
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