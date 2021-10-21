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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:17

Шольц заявив, що у Москві паніка через відмову ЄС від енергоносіїв з Росії
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:40

США разрешают Chevron работать в Венесуэле. Это позволит отказаться от большого количества российской нефти в мире — СМИ.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:07

Ефект бумерангу

У простої перебувають 95 865 людей. Найбільша чисельність зазначається у москві, самарській, калузькій областях, а також санкт-петербурзі». З резервного фонду уряду на підтримку ринку праці вже виділено понад 39 млрд рублів. Більшість грошей піде «на створення тимчасових робочих місць для громадян під ризиком звільнення та організацію громадських робіт». Як повідомлялось, експерти-економісти прогнозують, що внаслідок падіння економіки після запровадження масштабних санкцій проти росії безробіття в країні охопить мільйони людей.
https://kontrakty.ua/article/194699

Навіть уявити не можу, що там буде через місяць.. :shock:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:20

  fler написав:Навіть уявити не можу, що там буде через місяць
не нужно чрезмерного оптимизма, санкции начнут снимать сразу после прекращения огня, западу не нужно миллионы голодных ртов под боком с риском бунтов и революций. Эта дестабилизация всего континента. В идеале сменить пуйло на кого-то более адекватного, чтобы шустро компенсировали Украине ущерб и продолжили качать в Европу газ.

Иначе эта история затянется на десятилетия А тысячи убитых вообще никакая компенсация не воскресит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:41

  vitaliian написав:западу не нужно миллионы голодных ртов под боком с риском бунтов и революций.

Они и не будут под боком.
1. Визовый режим решает
2. А зачем их кормить? Больше останется для делёжки после развала
3. Пустые холодильники и дефицит наоборот будут питать недовольство и "протестные настроения"
4. Потом за "ножки Буша", и макдональдс со старбаксом, выменяют какую-нибудь Сибирь :)

Так что ничего плохого в "голодных миллионах" для Запада нет
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  #<1 ... 17181920
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