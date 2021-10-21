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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:17
Шольц заявив, що у Москві паніка через відмову ЄС від енергоносіїв з Росії
Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:40
США разрешают Chevron работать в Венесуэле. Это позволит отказаться от большого количества российской нефти в мире — СМИ.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:07
Ефект бумерангу
У простої перебувають 95 865 людей. Найбільша чисельність зазначається у москві, самарській, калузькій областях, а також санкт-петербурзі». З резервного фонду уряду на підтримку ринку праці вже виділено понад 39 млрд рублів. Більшість грошей піде «на створення тимчасових робочих місць для громадян під ризиком звільнення та організацію громадських робіт». Як повідомлялось, експерти-економісти прогнозують, що внаслідок падіння економіки після запровадження масштабних санкцій проти росії безробіття в країні охопить мільйони людей.
Навіть уявити не можу, що там буде через місяць..
Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:20
не нужно чрезмерного оптимизма, санкции начнут снимать сразу после прекращения огня, западу не нужно миллионы голодных ртов под боком с риском бунтов и революций. Эта дестабилизация всего континента. В идеале сменить пуйло на кого-то более адекватного, чтобы шустро компенсировали Украине ущерб и продолжили качать в Европу газ.
Иначе эта история затянется на десятилетия А тысячи убитых вообще никакая компенсация не воскресит.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:41
Они и не будут под боком.
1. Визовый режим решает
2. А зачем их кормить? Больше останется для делёжки после развала
3. Пустые холодильники и дефицит наоборот будут питать недовольство и "протестные настроения"
4. Потом за "ножки Буша", и макдональдс со старбаксом, выменяют какую-нибудь Сибирь
Так что ничего плохого в "голодных миллионах" для Запада нет
Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:52
+ в идеале забрать у неандертальцев контроль ядерного чемоданчика - бОльшая часть проблем от рф будет решена. Останется еще проблема миллионов прозревших беженцев, которые будут пытаться бежать в Европу, и в первую очередь в Украину - а я бы их не пускал ни при каких обстоятельствах как минимум в течение следующих лет 20-50 - можно даже строить настоящую кирпичную стену на 20 метров высотой, чтоб оградиться от дикарей. Пусть там в лаптях крутят хвосты коровам и играют на балалайке
Но если серьезно, то таки да, после прекращения войны наверное относительно быстро будет снята бОльшая часть санкций, но это им уже не поможет. Время играет против них и наносит им ущерб разного характера.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:57
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:00
Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:37
то же говорили про анексию Крыма, и что мост не устоит, без воды и нашей э/энергии там все вымрут. Излишний оптимизм. Мост стоит, вода и э/э есть - турбины Сименс работают.
Реальнее надо смотреть на вещи. Адекватный русский президент компенсирует все разрушения в течение нескольких лет и Украина отстроится, как отстроилась Европа после Гитлера.
Неадекватный превратит РФ в филиал сев.кореи и ничего мы с них не получим как ничего не получили за Крым, а малазийцы за Боинг.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:20
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
компенсация: тут больше зависит от нашей стороны и от того, какие суммы ущерба они будут предъявлять, как эффективно они будут это будут доказывать в международных судах. Да это займет несколько лет точно. А выплаты-компенсации-репарации по решениям суда будут идти с заблокированных нынче официальных счетов рф (поэтому вот эту санкцию (блокировку) очень важно удерживать).
Т.е. непосредственно имя/адекватность президента рф особо не будет иметь значение, важнее будет как они будут защищаться в судах, а это им по-любому будет очень сложно делать эффективно в свою пользу.
Что же касается заблокированных счетов, яхт, пароходов частных лиц и алигархов - то там, думаю, значительная часть будет позже разблокирована, и вообще многие претензии конкретно к ним будут сняты, яхты и счета возвращены (если, конечно, не будет доказана в тех же судах их прямая причастность к финансированию, развязыванию и поддержке войны; хотя у абрамовичей и т.д. рыльце вероятно тоже в пушку, но и юристы у них на высочайшем уровне).
И очень слабо верится, что естественным путём без внешнего участия переход от нынешнего неадекватного президента к более менее адекватному займет малое время. Они в Рф безнадежно отстали (даже от Беларусии).
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