Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:20

vitaliian написав: Реальнее надо смотреть на вещи. Адекватный русский президент компенсирует все разрушения в течение нескольких лет и Украина отстроится, как отстроилась Европа после Гитлера. Реальнее надо смотреть на вещи. Адекватный русский президент компенсирует все разрушения в течение нескольких лет и Украина отстроится, как отстроилась Европа после Гитлера.

компенсация: тут больше зависит от нашей стороны и от того, какие суммы ущерба они будут предъявлять, как эффективно они будут это будут доказывать в международных судах. Да это займет несколько лет точно. А выплаты-компенсации-репарации по решениям суда будут идти снынче официальных счетов рф (поэтому вот эту санкцию (блокировку) очень важно удерживать).Т.е. непосредственно имя/адекватность президента рф особо не будет иметь значение, важнее будет как они будут защищаться и отвечать в судах, а это им по-любому будет очень сложно делать эффективно в свою пользу.Что же касается заблокированных счетов, яхт, пароходов частных лиц и алигархов - то там, думаю, значительная часть будет позже разблокирована, и вообще многие претензии конкретно к ним будут сняты, яхты и счета возвращены (если, конечно, не будет доказана в тех же судах их прямая причастность к финансированию, развязыванию и поддержке войны; хотя у абрамовичей и т.д. рыльце вероятно тоже в пушку, но и юристы у них на высочайшем уровне).И очень слабо верится, что естественным путём без внешнего участия переход от нынешнего неадекватного президента к более менее адекватному займет малое время. Они в Рф безнадежно отстали (даже от Беларусии).