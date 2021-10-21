не будут. Европа не шариков с его "взять и поделить". В Европе действует уважение к собственности. Если незаконно что то отобрать любой суд не просто вернёт а и компенсацию начислит. Короче, это два отдельных судовых производства, одно в другое автоматически не перетекает. Арестованные яхты и звр рф вернут только их владельцам без вариантов. Всё это арестовано ровно до прекращения огня. Потом аресты снимут.
я тоже не вижу 100% позитивного сценария, скорее всего выберут мишустина или набиуллину, а там США должны предложить решить вопрос "по хорошему".
Навязать кого то со стороны - слишком опасно, элиты его не примут и начнется делёж территории. Это никому не надо. Вместо одной проблемы получить десять. Силовики из за войны по уши в дерьме, поэтому политически они трупы.