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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:39

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Alex2007 написав:А выплаты-компенсации-репарации по решениям суда будут идти с заблокированных нынче официальных счетов рф (поэтому вот эту санкцию (блокировку) очень важно удерживать. годами).
не будут. Европа не шариков с его "взять и поделить". В Европе действует уважение к собственности. Если незаконно что то отобрать любой суд не просто вернёт а и компенсацию начислит. Короче, это два отдельных судовых производства, одно в другое автоматически не перетекает. Арестованные яхты и звр рф вернут только их владельцам без вариантов. Всё это арестовано ровно до прекращения огня. Потом аресты снимут.

  Alex2007 написав:очень слабо верится, что естественным путём без внешнего участия переход от нынешнего неадекватного президента к более менее адекватному займет малое время. Они в Рф безнадежно отстали (даже от Беларусии).
я тоже не вижу 100% позитивного сценария, скорее всего выберут мишустина или набиуллину, а там США должны предложить решить вопрос "по хорошему".

Навязать кого то со стороны - слишком опасно, элиты его не примут и начнется делёж территории. Это никому не надо. Вместо одной проблемы получить десять. Силовики из за войны по уши в дерьме, поэтому политически они трупы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:03

"ВВП РФ будет сокращён вдвое в ближайшие годы и выйдет из 20-ки мировых экономик", - заявил Байден.
https://world.segodnya.ua/world/russia/ ... 11079.html

Каждой пятой российской компании пришлось сократить штат или отправить сотрудников в простой. В 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий вынуждены закрыться. Кроме того, компаниям нечем выплачивать зарплаты.

Фактично їх економіка летить у прірву. Наскільки допоможуть дружні країни (передусім Китай та Індія) невідомо, але точно не настільки, щоб зламати тренд. Якщо зараз рф не зупинить військові дії (хто б сумнівався :twisted: ), то протягом ще максимум 1 місяця будуть остаточно розірвані логістичні ланцюжки, які відновити буде майже неможливо або надто довго та коштовно. Можливі інвестиції в економіку рф не створять таку кількість робочих місць, щоб подолати безробіття внаслідок санкцій - на це потрібен час, відповідна кваліфікація працівників і, головне, обсяг цих самих інвестицій.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:17

  vitaliian написав:я тоже не вижу 100% позитивного сценария, скорее всего выберут мишустина или набиуллину, а там США должны предложить решить вопрос "по хорошему".


Набіуліна, мабуть, остання людина в світі, яка погодиться очолити країну. Вона надто розумна та професійна людина у своїй галузі. Одразу після перших пакетів санкцій вона подала у відставку та заявила прямим текстом, що не буде вигрібати лайно від чужих недолугих рішень, бо є фахівцем зовсім в іншій сфері.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина после вторжения России в Украину подала в отставку с должности, однако президент РФ Владимир Путин не разрешил ей уйти.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/23/684562/
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:21

  fler написав:
  vitaliian написав:я тоже не вижу 100% позитивного сценария, скорее всего выберут мишустина или набиуллину, а там США должны предложить решить вопрос "по хорошему".


Набіуліна, мабуть, остання людина в світі, яка погодиться очолити країну. Вона надто розумна та професійна людина у своїй галузі. Одразу після перших пакетів санкцій вона подала у відставку та заявила прямим текстом, що не буде вигрібати лайно від чужих недолугих рішень, бо є фахівцем зовсім в іншій сфері.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина после вторжения России в Украину подала в отставку с должности, однако президент РФ Владимир Путин не разрешил ей уйти.
всё правильно.
Именно её Байден и попросит в первую очередь стать президентом. Потому что профессионалов которые не испачкали себя фашистскими призывами там очень мало. А левый человек из ниоткуда может взорвать элиты, традиционно ориентированные на авторитет лидера.
vitaliian
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  #<1 ... 18192021
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