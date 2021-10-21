Alex2007 написав:А выплаты-компенсации-репарации по решениям суда будут идти с заблокированных нынче официальных счетов рф (поэтому вот эту санкцию (блокировку) очень важно удерживать. годами).
не будут. Европа не шариков с его "взять и поделить". В Европе действует уважение к собственности. Если незаконно что то отобрать любой суд не просто вернёт а и компенсацию начислит. Короче, это два отдельных судовых производства, одно в другое автоматически не перетекает. Арестованные яхты и звр рф вернут только их владельцам без вариантов. Всё это арестовано ровно до прекращения огня. Потом аресты снимут.
Alex2007 написав:очень слабо верится, что естественным путём без внешнего участия переход от нынешнего неадекватного президента к более менее адекватному займет малое время. Они в Рф безнадежно отстали (даже от Беларусии).
я тоже не вижу 100% позитивного сценария, скорее всего выберут мишустина или набиуллину, а там США должны предложить решить вопрос "по хорошему".
Навязать кого то со стороны - слишком опасно, элиты его не примут и начнется делёж территории. Это никому не надо. Вместо одной проблемы получить десять. Силовики из за войны по уши в дерьме, поэтому политически они трупы.
Каждой пятой российской компании пришлось сократить штат или отправить сотрудников в простой. В 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий вынуждены закрыться. Кроме того, компаниям нечем выплачивать зарплаты.
Фактично їх економіка летить у прірву. Наскільки допоможуть дружні країни (передусім Китай та Індія) невідомо, але точно не настільки, щоб зламати тренд. Якщо зараз рф не зупинить військові дії (хто б сумнівався ), то протягом ще максимум 1 місяця будуть остаточно розірвані логістичні ланцюжки, які відновити буде майже неможливо або надто довго та коштовно. Можливі інвестиції в економіку рф не створять таку кількість робочих місць, щоб подолати безробіття внаслідок санкцій - на це потрібен час, відповідна кваліфікація працівників і, головне, обсяг цих самих інвестицій.
vitaliian написав:я тоже не вижу 100% позитивного сценария, скорее всего выберут мишустина или набиуллину, а там США должны предложить решить вопрос "по хорошему".
Набіуліна, мабуть, остання людина в світі, яка погодиться очолити країну. Вона надто розумна та професійна людина у своїй галузі. Одразу після перших пакетів санкцій вона подала у відставку та заявила прямим текстом, що не буде вигрібати лайно від чужих недолугих рішень, бо є фахівцем зовсім в іншій сфері.
vitaliian написав:я тоже не вижу 100% позитивного сценария, скорее всего выберут мишустина или набиуллину, а там США должны предложить решить вопрос "по хорошему".
Набіуліна, мабуть, остання людина в світі, яка погодиться очолити країну. Вона надто розумна та професійна людина у своїй галузі. Одразу після перших пакетів санкцій вона подала у відставку та заявила прямим текстом, що не буде вигрібати лайно від чужих недолугих рішень, бо є фахівцем зовсім в іншій сфері.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина после вторжения России в Украину подала в отставку с должности, однако президент РФ Владимир Путин не разрешил ей уйти.
всё правильно. Именно её Байден и попросит в первую очередь стать президентом. Потому что профессионалов которые не испачкали себя фашистскими призывами там очень мало. А левый человек из ниоткуда может взорвать элиты, традиционно ориентированные на авторитет лидера.
Исходя из общей численности населения 145 млн. по данным росстата, за 1 месяц уехало 0,14% элитного населения. Много это или нет для страны, где 30-40% населения живут за чертой бедности, 50% - ниже среднего уровня (обычная бедность), от 7 до 14% - средний класс, 1-2% - элита