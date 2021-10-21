Додано: П'ят 25 бер, 2022 22:39

Alex2007 написав: А выплаты-компенсации-репарации по решениям суда будут идти с заблокированных нынче официальных счетов рф (поэтому вот эту санкцию (блокировку) очень важно удерживать. годами). А выплаты-компенсации-репарации по решениям суда будут идти с заблокированных нынче официальных счетов рф (поэтому вот эту санкцию (блокировку) очень важно удерживать. годами).

Alex2007 написав: очень слабо верится, что естественным путём без внешнего участия переход от нынешнего неадекватного президента к более менее адекватному займет малое время. Они в Рф безнадежно отстали (даже от Беларусии). очень слабо верится, что естественным путём без внешнего участия переход от нынешнего неадекватного президента к более менее адекватному займет малое время. Они в Рф безнадежно отстали (даже от Беларусии).

не будут. Европа не шариков с его "взять и поделить". В Европе действует уважение к собственности. Если незаконно что то отобрать любой суд не просто вернёт а и компенсацию начислит. Короче, это два отдельных судовых производства, одно в другое автоматически не перетекает. Арестованные яхты и звр рф вернут только их владельцам без вариантов. Всё это арестовано ровно до прекращения огня. Потом аресты снимут.я тоже не вижу 100% позитивного сценария, скорее всего выберут мишустина или набиуллину, а там США должны предложить решить вопрос "по хорошему".Навязать кого то со стороны - слишком опасно, элиты его не примут и начнется делёж территории. Это никому не надо. Вместо одной проблемы получить десять. Силовики из за войны по уши в дерьме, поэтому политически они трупы.